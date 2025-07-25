【一劍浣春秋】新法上路三年後 AV詐騙反而變多了？

您知道嗎？AV新法已經上路三年了！

三年的時間不算長，不過想當初這部閃電立法立刻上路的法律有說好會在施行兩年後進行檢討，讓它成為一部更人性化、符合日本AV界所需的法律，只是三年過去了，當初說好的修正完全沒動靜，所以當初倉促立法造成的問題都沒獲得解決：

新法規定讓女優從拍片到出道需要半年的時間。圖擷取自X

比方說發行流程的問題，現在的規定是先說明作品內容，女優同意後簽約然後在一個月的冷靜期過完後再拍，接著還要再三個月才能情報解禁，這樣下來一支作品從拍攝到上市可以購買往往需要半年的時間，不但本來充滿鬥志想要出道的新人會「冷掉」、征戰沙場多年的老將們也覺得每拍一支作品就要聽一次說明然後再等一個月是浪費生命；而片商也是有苦說不出，因為女優大多拍完片子就要拿錢，但作品卻因為法律規定等於投資要到半年後才能回收，對公司經營肯定有影響；更慘的是因為製作時間被新法拖住，很多女優在這段時間後悔了使用下架權讓作品發不出來，但錢進了口袋的她們大多不會退還片酬⋯

AV新法上路三年，片商SOD STAR呼籲修法。圖片來源

所以有些片商像SOD STAR跳了出來呼籲修法，只是目前還沒得到回應，但您可能不知道的是明明新法是為了保護AV女優的權益，但在新法實施後反而AV詐騙變多了，那是怎麼回事？

原來，大多數的AV女優都出身自八大產業，了解這個產業的朋友就知道大家最怕的就是法律和警察ー即便日本有法律規範及保護這個產業，不過大家看到警察就像老鼠遇到貓想躲、聽到法律那最好不關我的事是本能的反應，而詐騙也由此而來：因為現在出道太麻煩感覺新法管很大，所以不法業者會以「個人攝影」以及「規避新法」的名義招攬新人拍攝情色動作片，那也就算了，至少被這兩個理由打動的女孩本來就有拍A片的意願，但根據日本媒體報導，現在更多的是透過Line和SNS(社群)招募，用各種話術誘騙對成人產業有興趣女性的地下業者，他們會用「體驗拍片流程」或是「拍攝宣傳素材」的名義讓被拐來試鏡的女性在無意識的情況下拍攝了成人片而不自知，然後影片就悄悄地在各串流平台上架販售〜

為了遏止盜版，片商拍了很多宣傳影片。圖擷取自avdaisukicp

這要怎麼辦？就真的只能涼拌炒雞蛋了，在這邊說明一下，如果在沒有明確知情而且同意「拍A片」的情況被這些地下業者拍了影片並且公開販售，那毫無疑問的是犯罪行為，但問題是會透過Line以及社群私訊搭訕的地下業者不簽合約也不會透露自己的身分，當這些女性發現片子被流出、沒有像這些業者所說用化妝變臉用AI換臉的時候根本找不到人處理更不要說把作品下架：

同人AV氾濫讓詐騙行為時有所聞。圖擷取自X

慘，真的很慘。再加上始終處理不了的盜版問題，日本AV業者認為AV新法已經到了不修不行的地步，因為自己為了遵守法律結果左支右絀快撐不下去，錢又被盜版業者和地下業界拍攝的同人AV賺走了，再加上那些非法業者的犯罪行為又常常被算在他們頭上怎麼辯解也沒有用，所以，只能把希望寄在修法了⋯

但，行政單位會同意嗎？