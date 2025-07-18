【一劍浣春秋】AV界運作40年 這幾件事始終沒變！

您知道嗎？自小林瞳走紅被認為是「AV女優」開始，日本AV界已經要邁向第40個年頭惹〜

老一輩的粉絲一定都知道小林瞳。圖擷取自X

40年，可以讓人從呱呱落地到變成中年大叔，這一行當然變了很多，小時候我們熟悉的女優芳華不再、曾經不可一世的片商灰飛煙滅，當看完片子進入聖人模式的時候總是不免感慨；不過您知道嗎？這一行延續至今，還是有很多事情蕭規曹隨一路延續到現在，現在透過這篇文章來告訴您：

黑色長直髮始終不退流行。圖擷取自X

①受歡迎的女優造型始終沒變

從1980年代中期到現在，在業界登場的女優成千上萬，類型自然也是非常多，但如果你問女優，她們都會告訴你片商要的就是「黑色長直髮」造型，長度有規定，造型不能變，甚至有些片商會把它寫進合約，要求女優遵守〜

桃乃木的金髮造型只是期間限定。圖擷取自X

為什麼呢？就像人們常說18歲到80歲的男人都喜歡年輕的肉體一樣，在這一行，粉絲們最喜歡的造型始終沒變，就是黑色長直髮造型，所以像桃乃木香奈明明染了頭髮的模樣也很棒，但那只能是為了配合促銷活動或是拍攝寫真用的期間限定，做完還是要變回來的ー當然，喜歡看片的朋友一定知道業界曾經流行一陣子的109辣妹，她們把皮膚烤黑把頭髮搞成金色大波浪然後在床上非常肉食取得巨大的成功，不過那也只是短期的現象，而且就算那時候很流行，烤肉妹類型的女優在業界也是少數，絕大多數的女優還是繼續黑色長直髮的。

小野六花是目前業界最忙碌的女優。圖擷取自X

②女優沒有牛仔很忙

女優不是上班族，不用進辦公室打卡，進棚拍片就是她們的工作，不過問題來了，看到現在河北彩伽三不五時就來到台灣，又是活動又是拍旅遊影片你會不會覺得她們很忙？答案是大多數的女優都不算忙，以專屬女優為例，像「小野六花」一個月要工作20天就被許多業界的人認為「忙過頭了」，而北野未奈在自爆每天早上六點前起床、早上八點進棚最晚晚上十點半收工時說連續兩天拍片就像燃燒生命，這可能會讓做為社畜的你我非常羨慕，她們的日子也太爽了吧？

北野未奈自爆工作時間，每天最多拍片14小時。圖擷取自X

但這就是很多女優之所以願意拍AV的緣故：現在和以前不一樣了，白石茉莉奈說前輩們拍完片子退休後通常可以在東京近郊買個透天厝，但如今的女優像竹內有紀從2020年拍到現在被詐騙清空戶頭損失的金額是200萬日幣，但之所現在有這麼多女孩願意拍A片除了像明日花綺羅和三上悠亞發大財讓人憧憬，最主要的原因還是工作輕鬆又可以賺到不比上班族差的片酬，再加上宣傳效果不錯有利於做八大產業的風俗妹行銷兼提高售價，所以一直不缺人演。

見面會是片商賺錢的手段。圖擷取自X

③到現在仍然以賣片為賺錢手段

雖然現在海外活動很多，不過從業界成立到現在片酬始終是女優收入的主要來源，所以到了現在還是有很多女優拜託粉絲買片，甚至如已經引退的安達夕莉都在社群上說「只有購買作品的粉絲才能要求我復出」、「沒有買片的人沒有發言權」，這和大家覺得歌手發唱片是副業、開演唱會才是主業的狀況差異很大⋯

這也就是為什麼片商用各種方式促銷作品，又是在串流平台打到骨折又是拜託女優去店舖舉辦見面會用DVD當門票甚至還邀請女優來當反盜版大將軍拍宣傳片，就是因為40年過去了，賣片還是最重要的事：

以上，就是AV界的不變。