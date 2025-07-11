【一劍浣春秋】大前輩說要有國家資格認證！想當AV女優要有什麼資格？

想成為AV女優，需要什麼資格？

從各經紀公司的徵才廣告可以看出是沒有什麼資格限制：他們歡迎每一個想成為AV女優或是只想知道AV女優要做些什麼然後再考慮要不要做的女孩聯絡，在保證高收入的同時也非常歡迎「兼差」，也就是說你可以一面保有原本的工作一面拍片，完全配合你的時間，有空再做〜

影迷極度喜新厭舊讓女優新陳代謝非常激烈。圖擷取自X

看起來很像求職陷阱對吧？不過真相是這一行非常缺人，影迷極度喜新厭舊加上盜版侵蝕讓這一行下滑得非常嚴重，所以片商和事務所非常非常地需要新鮮的肉體，不管你之前是做什麼的、能不能全職配合這份工作都不要緊，重點是你願意拍ー

對，願意拍，這三個字很重要。

葵說在拍出道作時緊張到不知道在演什麼。圖擷取自X

儘管這份工作的內容加上AV女優大多出自八大產業讓很多人輕視她們，但幾乎每個女優在受訪時都提到當初點頭說出「我願意」以及第一次在攝影棚被開箱拍片有多麼地忐忑不安：化妝時想要逃走，被打燈的強光照射好像進了廉政公署被拷問、腦中一片空白完全不知道該怎麼演出以及會怎麼被男優演出，每一分每一秒都是煎熬⋯

這些都是老生常談了，也一定有些朋友會覺得「哪份工作不辛苦」、甚至有人會覺得這些AV女優是無病呻吟⋯不過已經退役的大前輩Rio不久前是在X為大家發出不平之鳴：她非常希望AV女優這份工作能具備國家資格的認證，當然她也知道這是不可能的，但她之所以會這麼說是因為那(AV女優)並不是誰都可以做的工作：

Rio最近說希望AV女優能有國家資格認證。圖擷取自X

理由是只要到了攝影現場就能明白這份工作真的讓人膽怯想要退卻，不是大家所想「為了賺錢」就能做，而且長久做下去就能感受到身為AV女優的自己「正在拯救某些人」ー所以想做這份工作，女優們必須內心強大、能理解他人的感受才能勝任，Rio說，請每一位AV女優都帶著自豪和尊嚴全力以赴，不要讓未來的自己後悔，也拜託大家不要輕視這份工作ー

上原亞衣出面力挺Rio。圖擷取自X

最後，Rio嚴肅地表明立場，敢對這份工作說三道四加以貶低的人，她絕對不會原諒，也請每一位支撐並且拯救無數陌生人靈魂的AV女優帶著自信為自己而活，堅定地朝向目標前進〜

成瀨心美也說Rio是對的。圖擷取自X

以Rio的身分登高一呼，自然有很多後輩在她的社群按讚打氣，像已經引退的上原亞衣和成瀨心美都留言支持，也讓Rio接下來又發文說如果對她有意見那就放馬過來、心情好的話就會回覆ー所以看完事務所的廣告你會覺得誰都可以做而且很缺人的日本AV界到了業界大前輩的口中成了「不是誰都可以做的職業」？是不是覺得奇怪甚至有些錯亂？其實Rio這篇發文恰恰說明了很多女優之所以成為女優的原因，那就是ー

「被需要」。

如同業界高層所說的，拍AV的過程辛苦而漫長，女優很難感受到生理和心理的愉悅，能支持她們堅持下去除了比上班族更高的收入以及不必每天上班外就是「被需要」的感覺：拍完片子看到粉絲們對自己表現很滿意的評論、在社群上看到粉絲快速累積覺得自己很有人氣、在見面會現場看到大家排隊只為見自己一面以及在海外市場的舞台接受粉絲的歡呼⋯這時候你就知道Rio為什麼會覺得AV女優拯救了很多陌生人的靈魂，這份工作的確不是每個人都看得起，但它也是有成就感、會覺得有些粉絲因為自己而快樂、甚至沒有自己活不下去〜

你，認同嗎？