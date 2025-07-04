【一劍浣春秋】想把AV女優娶回家？因為這一點還真不容易！

如果可以，你會想和女優談戀愛嗎？或者再深入點，情況允許的話，你會想娶她們回家嗎？

這是在各論壇討論到爛的話題，可以接受的粉絲會不在乎女優的過去，只在乎雙方是否真心相愛，有些人甚至可以接受女優一面和自己交往一面維持現狀繼續拍片；不能接受的則是無法忍受女優在淫光幕前被人看光光還和男優進行各種淫亂的演出，還有覺得女優賺很大肯定物慾強，結了婚肯定無法負擔對方的消費，談個戀愛搞到家破人亡，何必呢？

但您可能不知道的是，現在和AV女優談戀愛的外國人不只一個，華人圈好幾個！

要結婚就是真不容易(示意圖)。圖擷取自X

當然，一定有人覺得那是戀愛詐騙，但先撇開不談，就當大家都是真心人吧；至於為什麼海外粉絲也可以和日本AV女優交往呢？一來是AV女優從來就不缺男朋友，日本媒體不就常報導很多女優之所以下海是因為她們有個牛郎男友、為了養家才去拍A片了？二來是疫情後要認識AV女優的管道絕對不只片商或廠商舉辦的見面會，在風俗店打開大門迎接外國客人，還有不少人私底下周遊列國做生意的情況下要認識幾位女優並不困難，不管是由性而愛的性器相投又或者是有錢能使鬼推磨，真的三不五時就能聽到有人交往成功：

但問題是，到目前為止還真的沒聽到有人開花結果、娶得美嬌娘，倒是聽到了些糾紛：

為什麼？不同的成長背景有不同的思維，想法不同本就容易吵，熱戀期過後的磨合就會讓大家發現南轅北轍難有交集；再來也是很重要的問題，就是「錢」，那些不想和AV女優談戀愛的人想法正確，交女友很花錢、和AV女優交往更是花錢，遠超過想像ー

日本女優很可愛(示意圖)。圖擷取自X

理由很簡單，因為人家本來就是用青春換明天，要用下半身拼下半生，雖然說談錢傷感情，但光談感情也無助於感情，如果你無法在金錢上滿足她們那很抱歉，這些久經沙場看多了男人的她們也無法給予你任何情緒價值，而且從之前幾位與日本配偶離異的名人來看，日本女孩一旦對你沒興趣了那會說走就走，是那種你想再聯絡到她很難、聯絡到也已讀不回的毅然決然：

所以講得實際點，或者是物質一點，和AV女優交往是要做好財務規劃的，就和八大產業交往的女孩一樣，她們不只單價高而且多半一波接一波，紀念日送禮要花錢、搬家要花錢、有些人甚至連在床上親密也要計費再加上生活費⋯有過沉船經驗就知道要維繫這樣的感情有多不容易、錢不到位失去這段「感情」以及對方翻臉的速度那是比大谷翔平的火球還快的，所以ー

在活動上互動就知道日本女孩很吸引人(示意圖)。圖擷取自X

已經有很多前輩死在戰場上了，而且交往失敗後他們都找不到那個曾經相愛的另一半，沒有什麼「分手後還是朋友」這回事的；所以雖然愛情總是來得沒有道理，但如果對象是AV女優的話那你必須先準備好一大筆錢，如果你人比較好講話那人家怎麼要怎麼給，如果你是談判專家就和女優好好談條件讓她們能接受那可以省一點，如果你可以克服所有流程用結婚戒指讓女優點頭的話ー

那恭喜你，你是立於所有粉絲之間的王者，因為從疫情解到現在，似乎還沒人走到這一步。