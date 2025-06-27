【一劍浣春秋】所以，FC2平台的無碼賣家是女優製造機？

又有女優被揪出拍片前的黑歷史！

這次被抓到的是剛出道的「辻野唯」，片商說她是在地下偶像演唱會被發掘的粉絲ー對，她不是場上表演的偶像，而是在台下聽歌的歌迷，結果片商一眼就看中了比偶像還可愛的她，在騙說要把她捧成偶像後就把人帶去了攝影棚，讓歐吉桑男優「吉村卓」調教⋯

被抓到拍無碼的辻野唯。圖擷取自X

聽起來這就是「騙」，把一個好好的女孩推入火坑成了AV女優，要吃牢飯了；不過你知道的，AV片商嘛，總是有辦法圓回來：在被吉村卓調教後，辻野唯覺得好舒爽好開心，什麼當偶像什麼站在舞台上C位的想法都拋到腦後，只想要重溫被調教的高潮ー於是她成了AV女優，在業界最頂尖的片商Moodyz出道〜

一出道就被洗臉的桃美久也拍過無碼。圖擷取自X

然後她就被粉絲找到出道前做了什麼：或許她真是在地下偶像的場子被發掘的新人，但更多人知道的是她之前已經在串流平台FC2與無碼賣家合作拍攝了超過十支作品，不只下面被看得一清二楚而且之前是貧乳的她現在卻成了F罩杯的乳牛ー這當然會讓有碼片商的人設顯得蒼白無力，然後呢？

大概有幾個問題可以討論，首先，拍過無碼的歷史被揪了出來，會影響到辻野唯在有碼界的發展嗎？這倒不用擔心，像宮下玲奈以及未步奈奈也都是在有碼界出道前就拍過無碼片的女優，結果現在一個是顏面最強美少女一個是新時代歌姬，人氣買氣都是業界最頂的，所以不要說有碼片商和無碼賣家就像是平行線沒有交集，橫跨兩個領域發片的女優也不會因為拍過無碼而影響她們在有碼界的發展：

曾拍過無碼的宮下玲奈現在是顏面最強美少女。圖擷取自X

既然如此，為什麼拍過無碼片的女優不都去有碼界出道？又可以當大明星還可以來台灣參加成人展走紅地毯被粉絲歡呼？百利而無一害對吧？

這就值得好好說說了，對無碼賣家而言，他們合作的對象主要是日本八大產業的風塵女子，由於想要自拍影片拿去賣的人實在太多了，所以只要價格講好就OK，有些人甚至為了多賺點錢會主動要你拍片然後拿去賣；不過這種和無碼賣家合作的方式對這些日本風俗妹來說不算拋頭露面，如果害怕的話那戴口罩不露臉演出就好了；也因為和無碼賣家合作不算拋頭露面，所以要成為有碼片商的AV女優時那就必須好好思考，值不值得？

未步奈奈目前是業界最強歌姬。圖擷取自X

首先要考慮的就是做女優能不能賺到錢？這年頭很多女優有在受訪的時候提到自己的薪水，專屬女優一片大約100萬日幣(約20.1萬台幣)、企劃女優大約一片20萬日幣起跳(4萬台幣)，一片一片累積起來可以賺不少，但人氣和買氣都會隨著新鮮感消退而遞減；再來，網路時代凡走過必留下痕跡，做AV女優一定會被發現的，路上行人的注目禮、被老家親友發現後會遭到的責罵如果不在乎當然沒關係，但如果是很在意他人目光的女孩恐怕會很難過⋯

IP社的新人美織杏也是無碼大王。圖擷取自X

所以不要因為這些女優曾和無碼賣家合作就覺得她們通通都是有碼界的預備軍，她們和其他要成為AV女優的人一樣，必須要考慮計算成為AV女優的好處也要有星探、事務所以及片商的灌迷湯才會下定決心拍有碼片，那和無碼賣家上串流平台是兩碼子事ー雖然說為她們有勇氣下海而喝采好像有點怪怪的，不過真的不是每一個拍過無碼的人都是有碼預備軍，也不用因為無碼賣家捷足先登就算得有碼片商只能用二手貨，一個不算拋頭露面一個是從此走在陽光下，大家的立足點不一樣啊！