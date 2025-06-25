快訊

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

涉創意私房案…「警察之恥」郭昇翰偷拍60女警、少女、女精神病患 判12年

每天必吃豆花！日本美女1年來12次 曝捨東京薪水在台工作原因

聯合新聞網／ 綜合報導
志於里在IG上標明自己是「超愛台灣的日本人」。 圖擷自YouTube頻道「不要鬧工作室」影片
志於里在IG上標明自己是「超愛台灣的日本人」。 圖擷自YouTube頻道「不要鬧工作室」影片

社群平台上標明自己是「超愛台灣的日本人」，日本美女志於里近日接受YouTube頻道「不要鬧工作室」專訪，表示在台灣因為可以做自己，讓她感覺在這裡生活很舒服，在拿到就業金卡後，準備來台工作，也道出選擇在台灣而非日本工作的原因。

「不要鬧工作室」以「日本美女為何一年要來台12次，台北哪裡比東京好？」為題訪問志於里，她在影片中大讚台灣芒果好吃又便宜，更道出豆花是她每天必吃的食物。

志於里透露，十年前(2015年)因一份旅行社工作來台出差，就已經喜歡上台灣人的熱情，雖然聽不懂國語，但仍聽出「溫暖的口音」，很有人情味。她自去(2024)年開始在台灣學中文，便每個月來一次，一年總共來12次。

談起職場，志於里曾在日本東京任職音樂人的經紀人工作，坦言在東京的壓力非常大，又很在乎大家的眼光，不能做自己，不僅有業績壓力，下班後還要和老闆應酬，酒量還好的她，也覺得很辛苦。

在日常生活中，志於里也認為在台灣沒有壓力，可以做自己。例如在台灣，去便利商店時可以不用化妝，讓她覺得很輕鬆，因為在日本時，女生出門一定要化妝。此外，在台灣吃東西時也不用太過拘謹，但在日本就得行禮如儀。

被主持人問及選擇來台工作的原因，「東京薪水不是比較高？」志於里則說：「確實東京的薪水比較高，但薪水不重要，因為快樂就是最重要的。」

薪水 職場 正妹 東京 日本 壓力

延伸閱讀

郭台銘16歲愛女偏鄉當志工小老師 長髮清新外型像極曾馨瑩

台女神社「露屁股蛋」犒賞日本粉絲 網怒批：台灣人的臉都丟光了

館長讚上海「廁所有門」透露歧視 教授勸小心：恐刺中共痛點

出國一天一景點錯了嗎？她愛慢慢欣賞 男友怨「浪費寶貴時間」

相關新聞

每天必吃豆花！日本美女1年來12次 曝捨東京薪水在台工作原因

日本美女志於里近日接受YouTube頻道「不要鬧工作室」專訪，坦言在台灣因為可以做自己，讓她感覺在這裡生活很舒服，在拿到就業金卡後，準備來台工作，也道出選擇台灣而非日本工作的原因。

【一劍浣春秋】都是時尚教主了！明日花綺羅怎麼還有腥聞 她會澄清嗎？

最近有位韓國偶像被解約踢出了演藝圈，原因是和前AV女優明日花綺羅「有關係」。

最正嫩嬤！36歲網紅喜迎孫女 「16歲當媽、2次失敗婚姻」坎坷人生起底

擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），昨（17日）在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤，她透露大女兒平安產下孫女，且產程相當快速，僅花15分鐘就順利生產...

啦啦隊走歪？她嘆「越來越像牛肉場」 兩派網友掀論戰

不少人進場看棒球賽，為的就是一睹啦啦隊的風采。不過，一名女網友分享，近期覺得啦啦隊感覺越走越歪...

【一劍浣春秋】後遺症太多！女優快被潮吹搞垮了

引退後，轉移工作重心到香港和中國大陸的濱崎真緒，在香港媒體的訪談中驚爆自己引退的真相：

男友直接撲上來！她怕1舉動破壞氣氛 眾曝真相：很容易感染

你愛愛前會洗澡嗎？一名女網友分享，男友某次突然撲上來想要愛愛，但她擔心身體有異味，想先去洗澡，又怕說出來會破壞氣氛，好奇應該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。