每天必吃豆花！日本美女1年來12次 曝捨東京薪水在台工作原因

在社群平台上標明自己是「超愛台灣的日本人」，日本美女志於里近日接受YouTube頻道「不要鬧工作室」專訪，表示在台灣因為可以做自己，讓她感覺在這裡生活很舒服，在拿到就業金卡後，準備來台工作，也道出選擇在台灣而非日本工作的原因。

「不要鬧工作室」以「日本美女為何一年要來台12次，台北哪裡比東京好？」為題訪問志於里，她在影片中大讚台灣芒果好吃又便宜，更道出豆花是她每天必吃的食物。

志於里透露，十年前(2015年)因一份旅行社工作來台出差，就已經喜歡上台灣人的熱情，雖然聽不懂國語，但仍聽出「溫暖的口音」，很有人情味。她自去(2024)年開始在台灣學中文，便每個月來一次，一年總共來12次。

談起職場，志於里曾在日本東京任職音樂人的經紀人工作，坦言在東京的壓力非常大，又很在乎大家的眼光，不能做自己，不僅有業績壓力，下班後還要和老闆應酬，酒量還好的她，也覺得很辛苦。

在日常生活中，志於里也認為在台灣沒有壓力，可以做自己。例如在台灣，去便利商店時可以不用化妝，讓她覺得很輕鬆，因為在日本時，女生出門一定要化妝。此外，在台灣吃東西時也不用太過拘謹，但在日本就得行禮如儀。

被主持人問及選擇來台工作的原因，「東京薪水不是比較高？」志於里則說：「確實東京的薪水比較高，但薪水不重要，因為快樂就是最重要的。」