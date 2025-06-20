【一劍浣春秋】都是時尚教主了！明日花綺羅怎麼還有腥聞 她會澄清嗎？

最近有位韓國偶像被解約踢出了演藝圈，原因是和前AV女優明日花綺羅「有關係」。

剛看到新聞時我覺得韓國的經紀公司也太狠了吧？說不定那位韓國偶像只是想看看小時候的偶像，這樣就被逐出演藝圈未免處罰太重，不過後續新聞出來讓人嚇了一跳，原來這個「有關係」是有帶動作的，不少報導指出雙方是「性交易」：

明日花的「交友」範圍很廣。圖擷取自X

這就讓人好奇了，離開AV界的明日花綺羅不是成了時尚教主？她還需要賣嗎？還是她才是買方？

其實雖然貴為前AV天后和現在坐擁自有品牌的時尚教主然後還總給外界揮金如土的印象，但明日花綺羅似乎每過一陣子就會和性交易的傳聞連結，疫情前她就曾被台灣媒體報導在找買家，一次交易的價格超過七位數台幣，但新聞曝光後就沒了後續，畢竟那價格太高，付得起的都不是一般人，他們比你我更怕事情曝光，就算是真的在新聞曝光後應該也沒了買家；再來就之前另一位女優「白濱希」在社群帶風向說明日花經常出入高級俱樂部認乾爹，結果明日花不只嚴詞否認還嗆說要提告，馬上就讓白濱希公告道歉，事情就此打住⋯

結果這次是直接上了新聞版面說和韓國偶像性交易，不過翻開明日花綺羅的社群她心情似乎沒有受到影響，IG的限動上她照樣進棚拍照，X則是沒有發文，只有5月澄清自己並沒有參與虛擬貨幣發行的文章，呼籲粉絲不要上當ー了解明日花綺羅的人就知道，她不是第一次和這樣的腥聞牽扯了，從棒球選手「達比修有」開始，她的緋聞對象橫跨運動、演藝以及牛郎圈，她被拍過很多次了但幾乎從不回應，風頭過了就沒事了：至於你說這次的事件她到底有沒有買或賣呢？因為她回應的可能性很低，所以你不會從她口中得到任何回應，不過從這件事就可以知道女優交友的範圍很廣，非常有趣：

和職棒選手有緋聞的不只明日花，還有末廣純。圖擷取自X

之前末廣純和職棒橫濱DeNA的王牌投手「東克樹」在名古屋幽會的新聞就讓人見識到了不只明日花、還有其他女優把觸手伸進了運動圈；再加上葵司與傑尼斯偶像松本潤交往的緋闐，你大概就知道交遊廣闊的AV女優並不只已經退休的明日花綺羅，很多人都有拓展自己生活圈的管道，再加上讓本鄉愛捲入不倫醜聞的對象、也是日本知名直播主的「加藤純一」說自己之所以追求對方就是因為「想試試和AV女優打炮的感覺」，我們有理由相信和他有一樣想法的人不在少數〜

直播主勾搭本鄉愛的理由是想和她上床。圖擷取自X

最後還有一件事，對AV女優來說「性交易」並不是很稀奇的事，因為她們很多都出自八大產業，在成為AV女優前就很習慣做那種事了，明日花綺羅出道時號稱「六本木第一女公關」，想必對這事也不陌生，而最近才剛宣布要睽違12年江湖再戰的童顏巨乳「篠原杏」更是直接用自己在泡泡浴工作的帳號宣布復出的決定，120分鐘要價8.5萬日幣，大概1.75萬台幣，而且收外國客喔：

篠原杏退休後一直待在日本八大產業。圖擷取自X

然後你還記得當初篠原杏當初是用什麼理由離開的嗎？對，她是說自己要去「結婚」了，結果是每天在泰國浴場裡叫不同的男人老公ー而出身自這個環境的明日花即便後來爆紅成了時尚教主，但本質有沒有改變、是和其他人一樣還是我獨自升級已經不做肉體交易好多年，以AV女優這個職業帶給大家的印象，恐怕明日花怎麼澄清都沒有用ー

或許這也就是為什麼明日花從不澄清緋聞和腥聞的原因。