最正嫩嬤！36歲網紅喜迎孫女 「16歲當媽、2次失敗婚姻」坎坷人生起底

擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），昨（17日）在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤，她透露大女兒平安產下孫女，且產程相當快速，僅花15分鐘就順利生產，喜訊曝光後，網友們紛紛送上祝福，封她為「全台最年輕的阿嬤」。

鄒佩君在臉書開心寫下，「生了生了！！孫女平安降落地球。進產房15分鐘就把寶寶擠出來，妳好棒！」，並曬出孫女的照片，她表示是大女兒平安生產，僅花15分鐘便順利產下寶寶。

喜訊曝光後，網友們紛紛湧入貼文，「恭喜最年輕的K奶奶，漂亮的女兒辛苦了」、「恭喜升級最正奶奶」、「恭喜年輕辣嬤」、「恭喜k媽，要當孝年嬤了」、「恭喜最年輕的奶奶」，她也在貼文中感謝大家的祝福，並祝所有人都能好好的。

擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤。圖擷取自鄒佩君臉書

據了解，鄒佩君本身是名禮儀師，斜槓經營社群平台，並經營團購事業，擁有大批粉絲支持。鄒佩君去年36歲生日時，曝光自己的人生歷程，她提到童年記憶都在帶小孩中度過，不曾和父母一起出遊，15歲就離開家裡工作賺錢，16歲時成為母親，經歷過兩段失敗婚姻以及多次人生重大挑戰，包含遭遇過精神與身體上的傷害，但始終堅持不放棄。

鄒佩君透露自己的原生家庭並不溫暖，但她憑著自身的毅力與勇氣，一步步走出困境，打造了如今溫馨的家庭生活，希望透過自己的經歷能鼓勵更多人，勇敢面對生命中的起伏與挑戰。