快訊

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

川普要求無條件投降 伊朗最高領袖回敬「戰鬥開始了」

最正嫩嬤！36歲網紅喜迎孫女 「16歲當媽、2次失敗婚姻」坎坷人生起底

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤。圖擷取自鄒佩君臉書
擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤。圖擷取自鄒佩君臉書

擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），昨（17日）在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤，她透露大女兒平安產下孫女，且產程相當快速，僅花15分鐘就順利生產，喜訊曝光後，網友們紛紛送上祝福，封她為「全台最年輕的阿嬤」。

鄒佩君在臉書開心寫下，「生了生了！！孫女平安降落地球。進產房15分鐘就把寶寶擠出來，妳好棒！」，並曬出孫女的照片，她表示是大女兒平安生產，僅花15分鐘便順利產下寶寶。

喜訊曝光後，網友們紛紛湧入貼文，「恭喜最年輕的K奶奶，漂亮的女兒辛苦了」、「恭喜升級最正奶奶」、「恭喜年輕辣嬤」、「恭喜k媽，要當孝年嬤了」、「恭喜最年輕的奶奶」，她也在貼文中感謝大家的祝福，並祝所有人都能好好的。

擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤。圖擷取自鄒佩君臉書
擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤。圖擷取自鄒佩君臉書

據了解，鄒佩君本身是名禮儀師，斜槓經營社群平台，並經營團購事業，擁有大批粉絲支持。鄒佩君去年36歲生日時，曝光自己的人生歷程，她提到童年記憶都在帶小孩中度過，不曾和父母一起出遊，15歲就離開家裡工作賺錢，16歲時成為母親，經歷過兩段失敗婚姻以及多次人生重大挑戰，包含遭遇過精神與身體上的傷害，但始終堅持不放棄。

鄒佩君透露自己的原生家庭並不溫暖，但她憑著自身的毅力與勇氣，一步步走出困境，打造了如今溫馨的家庭生活，希望透過自己的經歷能鼓勵更多人，勇敢面對生命中的起伏與挑戰。

阿嬤 網紅

延伸閱讀

赴日本必看！梅雨季搭地鐵 作家示警「2危險現象」：孩子要小心

相關新聞

最正嫩嬤！36歲網紅喜迎孫女 「16歲當媽、2次失敗婚姻」坎坷人生起底

擁有37萬粉絲的網紅鄒佩君（Kaylin），昨（17日）在臉書上興奮宣布，36歲的她正式升格成為阿嬤，她透露大女兒平安產下孫女，且產程相當快速，僅花15分鐘就順利生產...

啦啦隊走歪？她嘆「越來越像牛肉場」 兩派網友掀論戰

不少人進場看棒球賽，為的就是一睹啦啦隊的風采。不過，一名女網友分享，近期覺得啦啦隊感覺越走越歪...

【一劍浣春秋】後遺症太多！女優快被潮吹搞垮了

引退後，轉移工作重心到香港和中國大陸的濱崎真緒，在香港媒體的訪談中驚爆自己引退的真相：

男友直接撲上來！她怕1舉動破壞氣氛 眾曝真相：很容易感染

你愛愛前會洗澡嗎？一名女網友分享，男友某次突然撲上來想要愛愛，但她擔心身體有異味，想先去洗澡，又怕說出來會破壞氣氛，好奇應該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【一劍浣春秋】為什麼，都是女優被罵爆？

最近，宮下玲奈宣布，暫停活動。理由是失去了站在大眾面前的勇氣，但也別擔心，片子還會拍，這個決定也不是永久的，目前是先推掉了六月的所有活動…

台灣啦啦隊女孩「誰是真正清流」？一票網友點名她：沒別人

你平常有在關注啦啦隊女孩嗎？一名網友分享，自己平常有在追啦啦隊，若看到喜歡的人被爆出「讓人毀三觀」的事情，就會很難繼續追下去，好奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。