啦啦隊走歪？她嘆「越來越像牛肉場」 兩派網友掀論戰

不少人進場看棒球賽，為的就是一睹啦啦隊的風采。不過，一名女網友分享，近期覺得啦啦隊感覺越走越歪，認為如果是應援，應該走青春朝氣活力路線。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「不覺得職棒啦啦隊越來越像牛肉場嗎？」為題，指出雖然會被說多管閒事，但不覺得現在職棒啦啦隊的風格越來越歪嗎？好奇發問「應援不應該走青春、有朝氣活力的路線嗎？」。

貼文一出後，多數網友都表示「認同妳，她們所到之處彷彿會形成一個特別允許『凝視』的空間，我個人覺得很感冒」、「我是籃球迷，但我去看球賽，真的都覺得女人妳擋到我看球了」、「我很早就有這感覺了，那些啦啦隊跳的舞，穿的特殊制服換到酒店去毫無違和感」、「每次刷到啦啦隊的短影片，看她們衣服都穿的像酒店小姐一樣少，感覺就只是賣肉跳舞的一群人，冠上啦啦隊的名號」、「中職要這樣才能運營的下去，因為我們的球員沒有頂尖到像日職跟大聯盟球員一樣，靠球員就可以讓球迷進場」。

不過，也有部分網友留言緩頰，回應「我覺得啦啦隊很有活力，看到蠻開心的」、「好了啦，想看球就看球，想看啦啦隊就看啦啦隊」、「別隊我不是到太清楚，但推薦兄弟的啦啦隊！她們排舞真的很用心喔，能帥、能活潑、能可愛」、「妳不看我想看」、「當你所支持的球隊一直輸到失智的時候，啦啦隊都是最好的救贖」。