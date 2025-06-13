快訊

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

攻台先占澎湖？國安高層不服的漢光兵推 美軍竟認同

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

【一劍浣春秋】後遺症太多！女優快被潮吹搞垮了

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
桃乃木香奈也被抓到接水管。圖擷取自X
桃乃木香奈也被抓到接水管。圖擷取自X

引退後，轉移工作重心到香港和中國大陸的濱崎真緒，在香港媒體的訪談中驚爆自己引退的真相：

其中最重要的是「拍片傷身」：濱崎真緒最早是在蚊香社(Prestige)以專屬女優的身分出道，後來轉職成只要行程表有空、片商企劃OK然後對片酬有共識就可以合作的企畫單體女優，這類型的女優代表人物是大家都很熟悉的「波多野結衣」，她們的特色是作品累積很快，像濱崎真緒就說自己已經拍了超過2000支作品，全盛時期一天最多會拍3片，也因為發片量超大，所以一支一支作品加上去會讓片酬非常可觀⋯

說潮吹很傷身的濱崎真緒。圖擷取自X
說潮吹很傷身的濱崎真緒。圖擷取自X

也難怪在社群被嘲諷時，濱崎真緒會很嗆地說看到自己的存款數字後只覺得酸民很可憐；至於她們的片酬有多可觀呢？這麼說吧，最紅的企劃女優片酬不會輸給甚至是超過三上悠亞，只是人家只拍一支作品你要拍很多很多作品就是了；但每個月領那麼多錢也是有風險，首先就是粉絲們喜新厭舊的非常明顯，所以這些發片機器們的巔峰期不會維持太久，能紅個一年就很厲害了，因為永遠有更新鮮的肉體等著取而代之；再來就是企劃女優想要賺一定要拍很多很多片，但太拼往往身體承受不住，很快就折損掉了〜

桃乃木香奈也被抓到接水管。圖擷取自X
桃乃木香奈也被抓到接水管。圖擷取自X

濱崎真緒就是如此，在轉往企劃單體女優後她迅速地成為業界最知名的戰鬥兵器，片子愈拍反應愈大然後也成為新一代的潮吹女王ー然後你現在知道原因了，濱崎真緒在受訪時說為了演出效果，她每天要喝十公升的水，再加上在演出時要憋著忍著塑造炸裂的效果，所以她一直是在膀胱炎和水中毒的風險下工作，就我所知業界很多女優因此生病，影響到後來的工作不說，有些甚至造成身體的永久傷害⋯

石川鈴華的顏色也不對。圖擷取自jjgirls
石川鈴華的顏色也不對。圖擷取自jjgirls

但粉絲就喜歡看女優下半身的大瀑布啊，而且以女優訪談以及社群更新的狀況來看會去批評女優潮吹的粉絲還挺多的，比方說田野憂就曾為了「潮吹太黃」公開道歉，她說自己在演出前不應該為了美容服用健康食品，導致裡面的維生素讓自己噴出的液體顏色偏黃ー而她並不是第一個因為潮吹液體太黃而被罵的女優，之前知名無碼片商東京熱番號N0452的作品演出的女優「石川鈴華(當時用的名字是池內莉奈)」也因為噴出來的液體太黃而遭到非議，所以ー

因為潮吹顏色不對而道歉的田野憂。圖擷取自X
因為潮吹顏色不對而道歉的田野憂。圖擷取自X

所以資訊愈來愈透明後，大家應該明白了，當然不排除有人是天賦異稟，但對大部分的女優來說潮吹就是「尿」，為了在鏡頭演出效果，女優不只要喝很多水、要注意飲食還要會忍 ，否則噴出的後座力不強或是顏色不對都會造成反效果；當然片商也有嘗試接水管或是保特瓶直接倒水的方式做效果，不過因為片商不夠仔細之故所以包括明日花綺羅和桃乃木香奈都被抓到造假，在網上被炮轟過後片商只能更加小心了：

明日花綺羅接水管被抓到。圖擷取自X
明日花綺羅接水管被抓到。圖擷取自X

只能說現在的女優愈來愈不輕鬆了，不會潮吹，人家會覺得你不夠敏感甚至不夠敬業，很會潮吹又會被嫌棄噴出來的液體顏色不對或是根本就是接水管做特效；最慘的就是像濱崎真緒這樣想把事情做到最好結果卻讓身體不舒服，所以建議大家，片子不喜歡沒關係，換個女優就好，不要去當訐譙龍，因為有女優真的是拿健康在拼〜

風險 粉絲 社群 女優

一劍浣春秋

追蹤

相關新聞

【一劍浣春秋】後遺症太多！女優快被潮吹搞垮了

引退後，轉移工作重心到香港和中國大陸的濱崎真緒，在香港媒體的訪談中驚爆自己引退的真相：

男友直接撲上來！她怕1舉動破壞氣氛 眾曝真相：很容易感染

你愛愛前會洗澡嗎？一名女網友分享，男友某次突然撲上來想要愛愛，但她擔心身體有異味，想先去洗澡，又怕說出來會破壞氣氛，好奇應該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【一劍浣春秋】為什麼，都是女優被罵爆？

最近，宮下玲奈宣布，暫停活動。理由是失去了站在大眾面前的勇氣，但也別擔心，片子還會拍，這個決定也不是永久的，目前是先推掉了六月的所有活動…

台灣啦啦隊女孩「誰是真正清流」？一票網友點名她：沒別人

你平常有在關注啦啦隊女孩嗎？一名網友分享，自己平常有在追啦啦隊，若看到喜歡的人被爆出「讓人毀三觀」的事情，就會很難繼續追下去，好奇...

【一劍浣春秋】發片大洗牌AV女優流動得非常厲害！

時間到了5月底，2025年又快過了一半，目前的日本暗黑界最流行的是什麼？

【一劍浣春秋】從造謠引退到檯面下交易！這些亂象讓女優怒了

從造謠引退到檯面下交易！這些亂象讓女優怒了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。