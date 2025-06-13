【一劍浣春秋】後遺症太多！女優快被潮吹搞垮了

引退後，轉移工作重心到香港和中國大陸的濱崎真緒，在香港媒體的訪談中驚爆自己引退的真相：

其中最重要的是「拍片傷身」：濱崎真緒最早是在蚊香社(Prestige)以專屬女優的身分出道，後來轉職成只要行程表有空、片商企劃OK然後對片酬有共識就可以合作的企畫單體女優，這類型的女優代表人物是大家都很熟悉的「波多野結衣」，她們的特色是作品累積很快，像濱崎真緒就說自己已經拍了超過2000支作品，全盛時期一天最多會拍3片，也因為發片量超大，所以一支一支作品加上去會讓片酬非常可觀⋯

說潮吹很傷身的濱崎真緒。圖擷取自X

也難怪在社群被嘲諷時，濱崎真緒會很嗆地說看到自己的存款數字後只覺得酸民很可憐；至於她們的片酬有多可觀呢？這麼說吧，最紅的企劃女優片酬不會輸給甚至是超過三上悠亞，只是人家只拍一支作品你要拍很多很多作品就是了；但每個月領那麼多錢也是有風險，首先就是粉絲們喜新厭舊的非常明顯，所以這些發片機器們的巔峰期不會維持太久，能紅個一年就很厲害了，因為永遠有更新鮮的肉體等著取而代之；再來就是企劃女優想要賺一定要拍很多很多片，但太拼往往身體承受不住，很快就折損掉了〜

桃乃木香奈也被抓到接水管。圖擷取自X

濱崎真緒就是如此，在轉往企劃單體女優後她迅速地成為業界最知名的戰鬥兵器，片子愈拍反應愈大然後也成為新一代的潮吹女王ー然後你現在知道原因了，濱崎真緒在受訪時說為了演出效果，她每天要喝十公升的水，再加上在演出時要憋著忍著塑造炸裂的效果，所以她一直是在膀胱炎和水中毒的風險下工作，就我所知業界很多女優因此生病，影響到後來的工作不說，有些甚至造成身體的永久傷害⋯

石川鈴華的顏色也不對。圖擷取自jjgirls

但粉絲就喜歡看女優下半身的大瀑布啊，而且以女優訪談以及社群更新的狀況來看會去批評女優潮吹的粉絲還挺多的，比方說田野憂就曾為了「潮吹太黃」公開道歉，她說自己在演出前不應該為了美容服用健康食品，導致裡面的維生素讓自己噴出的液體顏色偏黃ー而她並不是第一個因為潮吹液體太黃而被罵的女優，之前知名無碼片商東京熱番號N0452的作品演出的女優「石川鈴華(當時用的名字是池內莉奈)」也因為噴出來的液體太黃而遭到非議，所以ー

因為潮吹顏色不對而道歉的田野憂。圖擷取自X

所以資訊愈來愈透明後，大家應該明白了，當然不排除有人是天賦異稟，但對大部分的女優來說潮吹就是「尿」，為了在鏡頭演出效果，女優不只要喝很多水、要注意飲食還要會忍 ，否則噴出的後座力不強或是顏色不對都會造成反效果；當然片商也有嘗試接水管或是保特瓶直接倒水的方式做效果，不過因為片商不夠仔細之故所以包括明日花綺羅和桃乃木香奈都被抓到造假，在網上被炮轟過後片商只能更加小心了：

明日花綺羅接水管被抓到。圖擷取自X

只能說現在的女優愈來愈不輕鬆了，不會潮吹，人家會覺得你不夠敏感甚至不夠敬業，很會潮吹又會被嫌棄噴出來的液體顏色不對或是根本就是接水管做特效；最慘的就是像濱崎真緒這樣想把事情做到最好結果卻讓身體不舒服，所以建議大家，片子不喜歡沒關係，換個女優就好，不要去當訐譙龍，因為有女優真的是拿健康在拼〜