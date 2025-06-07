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男友直接撲上來！她怕1舉動破壞氣氛 眾曝真相：很容易感染

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友某次突然撲上來想要愛愛，但她擔心身體有異味，想先去洗澡，又怕說出來會破壞氣氛，好奇應該怎麼辦？示意圖／Ingimage
一名女網友分享，男友某次突然撲上來想要愛愛，但她擔心身體有異味，想先去洗澡，又怕說出來會破壞氣氛，好奇應該怎麼辦？示意圖／Ingimage

你愛愛前會洗澡嗎？一名女網友分享，男友某次突然撲上來想要愛愛，但她擔心身體有異味，想先去洗澡，又怕說出來會破壞氣氛，好奇應該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「做愛前會先洗澡嗎？」為題，指出男友早有預謀，事前已先洗好澡，某次聊天時突然撲上來，想要直接開始愛愛，但她當下超級尷尬，擔心自己身體有異味，想要先去洗澡。

這名女網友進一步說明，當下氣氛正濃烈，雖然試著爬起來卻又被撲倒，擔心說想去洗澡會破壞氣氛，好奇發問「是不是硬把他推開，說我先去洗澡？會不會洗完澡都冷掉了？大家會是先洗澡再做愛嗎？」。

貼文一出後，多數網友都建議一定要先洗澡，紛紛表示「不管是愛愛前還是愛愛後，雙方都一定要清洗，女生很容易感染，女生結束後除了清洗之外，一定要排尿，真的很重要」、「過來人的血與淚，某次早上睡醒跟男友直接色色，過幾天直接尿道炎」、「一定要洗，不洗非常容易感染，很可怕」、「能先洗盡量先洗，比較不會發炎，但如果真的氣氛來就算了」、「做之前洗一次，做完再洗一次」。

男友 做愛

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