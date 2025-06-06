【一劍浣春秋】為什麼，都是女優被罵爆？

最近，宮下玲奈宣布，暫停活動。

理由是失去了站在大眾面前的勇氣，但也別擔心，片子還會拍，這個決定也不是永久的，目前是先推掉了六月的所有活動，最快七月就會復活ー身為疫情後最活躍的女優之一，宮下玲奈熱衷經營社群，線下活動也不少，怎麼會突然沒辦法面對影迷？

宣布暫停活動的宮下玲奈。圖擷取自X

原來，是因為被專門爆料女優秘辛的社群帳號鎖定讓她扛不住了：話說最近在X的社群上出現不只一個爆料女優秘辛的帳號，他們一開始是披露女優在海外進行性交易，說實在話，這種內容對女優殺傷力不大，再加上他們爆料的內容錯誤不少，所以大家看過笑過就算了，但先是女優「倉木華」私訊其中一個帳號威脅提告反而被PO出來讓他們聲名大噪，然後就換宮下玲奈倒大楣了：

威脅爆料帳號被反殺的倉木華。圖擷取自X

倒不是她也去嘴性交易的事被反殺，而是這些帳號PO出她之前在社群的發文，比對某樂團主唱在社群上的照片證明兩人是情侶，包括兩人都穿寶可夢玩偶的衣服、在同時於台北市的東方文華酒店渡假，在日文這叫做「匂わせ」、也就是在社群上用各種暗示的手法和另一半示愛，這才是讓宮下玲奈無法承受的重擊ー

宮下玲奈與男友都被爆料。圖擷取自X

就算沒有回應，她還是被來自四面八方的訊息幹爆了：雖然宮下有說只是喜歡在社群上分享所見所得而不是在暗示自己有男友了，但還是有粉絲覺得「怎麼可以這樣」而私訊辱罵，讓向來在乎粉絲的宮下很受傷；再來更麻煩的來了，因為男友是小有名氣的樂團主唱，比起粉絲反應更激烈的是男方的歌迷，雖然男方的情史也是洋洋灑灑一大堆甚至不乏有些醜聞，但歌迷們還是沒辦法接受他與AV女優交往，而宮下玲奈就成了出氣筒⋯

葵司也曾遭遇網路暴力。圖擷取自X

這種一開社群都是辱罵自己的網路暴力是很恐怖的，也難怪宮下玲奈會說自己失去了站在人前的勇氣；不過話說回來，類似的狀況在AV界並不是第一次了，雖然AV女優長相可愛身材火辣是很多粉絲的夢中兼夢遺的情人，但戀情曝光的她們多半沒有好下場，被網路暴力只是剛好，甚至有些女優從此就封鮑息影回不來了：

比方說本鄉愛，短髮俏麗、身材火辣而且外語能力一流的她一直是海外活動的熱門人選，不料去年(2024)捲入直播主加藤純一的不倫腥聞導致她直接休業，到現在還沒有復出的時間表：儘管她在道歉的影片說自己觀察了很久才相信了對方已經離婚的謊言，甚至就連加藤純一自己也說「只是因為想和AV女優啪啪啪才追求對方」、「同時和包括本鄉愛在內的好幾位女性不倫」告訴大家自己真的渣，但就算男方形象沒那麼好還是讓本鄉愛被來自四面八方辱罵的訊息捶得鼻青臉腫只能灰頭土臉地宣布休業，雖然有在幾個活動復出試水溫，但拍片是遙遙無期了〜

本鄉愛復出遙遙無期。圖擷取自X

再加上之前葵司與藝人松本潤以及美雪艾莉絲和森田剛的緋聞，女方都承受了很大的壓力，這大概可以讀出兩個跡象：首先，AV女優真是衰，不管怎樣大家都會覺得她們是主動去招惹這些藝人的狐狸精，應該罵爆不給她們活；再來，加上最近職棒選手東克樹和AV女優末廣純幽會的腥聞，你會發現這些樂團主唱、藝能人以及直播主特別容易認識AV女優，清一色都是用「友人聚會」這理由交代相識的過程，這到底是這麼湊巧還是女優們有特殊管道可以認識那些與自己不同世界的人，是可以好好思考的⋯

葵司也曾遭遇網路暴力。圖擷取自X

最後，不論你是不是女優的粉絲，都不用浪費時間去罵她們；反正AV女優那麼多，不喜歡換一個就是了〜