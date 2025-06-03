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台灣啦啦隊女孩「誰是真正清流」？一票網友點名她：沒別人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，如果看到喜歡的人被爆出「讓人毀三觀」的事情，就會很難繼續追下去，好奇「台籍的啦啦隊女孩中，有誰是真正的清流呢？」聯合報系資料照
一名網友分享，如果看到喜歡的人被爆出「讓人毀三觀」的事情，就會很難繼續追下去，好奇「台籍的啦啦隊女孩中，有誰是真正的清流呢？」聯合報系資料照

你平常有在關注啦啦隊女孩嗎？一名網友分享，自己平常有在追啦啦隊，若看到喜歡的人被爆出「讓人毀三觀」的事情，就會很難繼續追下去，好奇「台籍的啦啦隊女孩中，有誰是真正的清流呢？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「有啦啦隊真正清流女孩推推嗎？」為題，指出近期爆出某個啦啦隊女孩當小三，懷孕墮胎的新聞，自己有個朋友正好是她的粉絲，得知此事後感到相當心碎。

這名網友進一步指出，有在追星的人，如果看到自己喜歡的偶像、明星被爆出「讓人毀三觀」的事情，真的會很難再追下去，同時也好奇發問「大家覺得台籍的啦啦隊女孩中，誰是真正的清流女孩？」

貼文一出後，最多網友點名「峮峮」，紛紛表示「峮峮真的可以！統一獅迷最愛的啦啦隊是峮」、「她自己也很努力，飢餓遊戲節目表現跟之前比差很多」、「台灣峮峮、韓國李多慧」、「峮峮跟凱蒂給過嗎？」、「唯一喜歡的就峮峮，沒別人」、「峮！我的最愛」、「粿粿跟峮峮」。

此外，也有不少網友推薦自己喜歡的啦啦隊女孩，回應「瑟七是台籍啦啦隊裡面我最喜歡的」、「我喵迷，這邊推薦幾個統一獅裡面我個人很喜歡、不太會養那種戀愛粉、跳應援超級認真的啦啦隊：侯芳、YUKI、JOY」、「本土那一定是一粒和少鹽」、「瑄瑄，本人很可愛，而且感覺私下也很努力在練習，跳舞比一開始真的進步很多」。

粉絲 李多慧 啦啦隊 一粒

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