【一劍浣春秋】發片大洗牌AV女優流動得非常厲害！

時間到了5月底，2025年又快過了一半，目前的日本暗黑界最流行的是什麼？

答案是「女優流動」，意思是很多在做發片機器的企劃女優被市場上的大型片商收編，成為他們的專屬女優，像森日向子、美園和花、春陽萌花以及新井里真先後成為頂尖片商Moodyz的專屬女優，而且為了怕她們賺不夠不肯點頭簽下專屬合約，Moodyz還拉了很多片商來共襄盛舉，讓這些女優一次成為兩家甚至三家片商的專屬女優；但於此同時也有一些女優被片商放生了，北野未奈在新片上市後於社群發文說自己現在不再是專屬女優了，藤森里穂、似鳥日菜雖然沒有明說，但從種種跡象也看得出已經和之前的片商解除專屬合作關係惹〜

北野未奈成為企劃女優，必須要拼發片了。圖擷取自X

那，這兩種有什麼差別呢？

簡單說明一下，所謂的「專屬女優」指的是只固定和一家或現階段最多三家片商合作拍片的女優，意思你想看她們的作品就只有那些片商才行；而企劃女優就不一樣了，只要你有錢她有閒，然後手上有日本IPPA核發的許可執照就可以合作，這個意思是如果有台灣廠商通過日本IPPA的審核就可以找她們合作，而且現在還真的有人積極在運作：

新井里真同時是三家片商的專屬女優。圖擷取自X

這樣來看應該是當企劃女優比較好吧？想工作就工作，不想工作就休息，如果是任操不倒的鐵鮑那多做一點肯定鈔票如雪片般飛來，做一年可以賺十年就花不完的錢對吧？理論上是如此沒錯，像木下日葵、姬咲華以及之前的美谷朱音都曾經是這個領域的佼佼者，巔峰時期據說她們的月薪都不低於三上悠亞；但有幾個問題我們要先搞清楚：首先，人的身體不是鐵打的而是肉做的，沒日沒夜的工作換來的都是職業傷害，所以很少有女優可以一直維持身體的健康，幾乎都是做一年就會倒；再來，企劃女優的片酬極低，那種在串流平台上的短片一支實拿15-20萬日幣(台幣3.1萬～4.1萬)，這價格常常有人笑說不如去賣比較快，要靠這樣的片酬賺到雪片般飛來的鈔票不是不行，但一來片子發太多會有職業傷害，二來片子滿天飛會讓粉絲審美疲勞，看到你就先跳過，人氣和買氣下滑後片商跑得比誰都快；最後也是最重要的就是當你不紅了，各種解禁的企劃就趁你病要你命地來了，那，接，還是不接？

美園和花現在也成了專屬女優。圖擷取自X

答案很清楚，想繼續在這一行混下去那就得接，以神宮寺奈緒為例，你知道她曾經吞吐黑人的巧克力棒嗎？明明現在也是戲劇女王的狠角色，怎麼會去陪黑人啪啪啪痛到翻白眼？理由很簡單，因為她也是企劃女優出身，在拼發片量的同時只能豁出去了，後來拿到兩家片商的專屬合約後這類作品就封印了，永不相見〜

神宮寺奈緒身分的轉變想必讓大家很有感覺。圖擷取自X

這樣看起來當專屬女優比較好是嗎？是，的確，這是業界普遍的觀點，也是為什麼那些發片機器寧願降一些片酬也要成為專屬女優的原因ー穩定地發片、不低的片酬加上不太需要解禁的演出型態都是吸引女優投入的因素，再加上近年來片子不好賣讓片商急需能有穩定銷售量的女優，所以你能想到的發片機器幾乎都被片商框回去了⋯

成為專屬女優後，春陽萌花不只發片下滑，也沒辦法像過去什麼片子都演了。圖擷取自X

曾經發片很多的企劃女優都被片商收走縮減產量，曾經一個月只有1-2片的專屬女優被放生要拼發片想要大發財，這，就是現在的日本AV界！