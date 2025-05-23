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從造謠引退到檯面下交易！這些亂象讓女優怒了

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
海外工作被誤會的藤森里穂。圖擷取自X
海外工作被誤會的藤森里穂。圖擷取自X

從造謠引退到檯面下交易！這些亂象讓女優怒了！

一連兩間經紀公司發了同樣的聲明，看來事情很嚴重啊⋯

是什麼聲明？兩家經紀公司不約而同地指出網路社群上到處都是假帳號並且充斥著各式各樣的謠言以及毀謗中傷，不只讓女優名譽掃地更是讓她們的情緒陷入低潮，所以經紀公司打算這麼做：

1) 向平台通報要求刪除文章

2) 要求平台告知發文者資訊

3) 考慮對這些不實發文提告

經紀公司的聲明。圖擷取自X
經紀公司的聲明。圖擷取自X

看完聲明大概就知道事務所的聲明對目前社群上的亂象大概沒什麼幫助，畢竟之前也沒有看到經紀公司對誰提告，更何況會寫AV女優八卦的多半以匿名者居多，就算要求平台提供發文者身分可能也沒辦法做什麼ー所以這兩家經紀公司的發文最多是給女優安心的，讓她們知道事務所有注意到網路的亂象也打算積極應對⋯

那，AV女優到底是碰到什麼亂象？

在愚人節被海外媒體惡搞要引退的神木麗。圖擷取自X
在愚人節被海外媒體惡搞要引退的神木麗。圖擷取自X

首先就是被捏造她們不做了，在今年愚人節的時候神木麗就被某東南亞的媒體報導要在今年引退，雖然該媒體追蹤人數不算多，但不知道為什麼地被演算法推給大家看到了，雖然該媒體有在報導最後加了一句說「這是愚人節的玩笑」但還是引發恐慌，讓經紀公司特別去該媒體留言澄清ー結果當大家發現被愚弄後，該媒體就被留言灌爆了，雖然後來把文章撤掉了，但該媒體還是忿忿不平地在官方限時動態說大家開不起玩笑真沒意思：

海外工作被誤會的藤森里穂。圖擷取自X
海外工作被誤會的藤森里穂。圖擷取自X

然後呢？然後就是各式各樣的八卦，雖然AV界很小，但這一行的不透明性讓很多人有了做文章的空間，比方說女優之間的關係，誰誰誰曾經很好但現在不好了，誰誰誰互相討厭又是什麼原因都有人在研究；前一陣子佐佐木紗希戴著變聲器打電話進直播主檢舉另一位女優川越鈴子捐血的事情聽起來很像編劇編很爛的肥皂劇卻是真的，也讓這些喜歡知道AV界八卦的粉絲吃瓜吃超爽更努力地爬文找八卦；但絕大多數在網路上對女優彼此之間的交情以及個性好壞的報導都是捕風捉影的揣測，日本人不是那麼喜歡表達強烈負面情緒也不喜歡被誤會的民族，看到這些沒來由的發文都會覺得自己被黑了，不開心可想而知〜

被舉報捐血的川越鈴子。圖擷取自X
被舉報捐血的川越鈴子。圖擷取自X

但最困擾她們的莫過於去海外做檯面下交易的報導，前兩天藤森里穗就在IG的限動放上自己收到的私訊，人家嘲笑她說「在台灣賺得很爽嘛」，但實際上那六天她人都好好在攝影會努力工作，所以她真的氣炸，也才有了經紀公司的聲明ー不過就像一開始說的，一來你很難確認發文者的身分，就算你留言或是用私訊給對方要求撤文恐怕也是狗不理；二來也是最重要的是這類舉報女優海外賣春的發文有流量而且講的未必是錯的，所以⋯

戴變聲器舉辦女優捐血的佐佐木紗希。圖擷取自video.dmm.co
戴變聲器舉辦女優捐血的佐佐木紗希。圖擷取自video.dmm.co

所以未來這種在社群上被事務所和女優認為是有毒的發文恐怕只會多不會少，而且不只寫中文的，日本粉絲也不會放過他們討厭的女優，未來，只怕網路亂象是不會停的：

女優還是自求多福吧，不然就要學習視而不見的功夫，做AV女優在某些程度就是要捨棄掉隱私了，不看開的話只怕很難放輕鬆，不然就乾脆不要玩社群也不要看社群，省事事省〜

一劍浣春秋

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