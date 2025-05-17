【一劍浣春秋】發迷因幣社群炎上！三上悠亞的感覺是？

最近，三上悠亞的社群炎上了。

AV女優社群炎上的狀況並不少見，大多是女優受不了留言的嘲諷嘴回去後引發更大的風波，這也沒辦法，即便在日本這一行發展超過30年了，還是有很多人瞧不起她們的工作，更是不乏那種愛看又看嫌的「粉絲」ー不過三上悠亞這次的炎上和其他人有點不太一樣，翻開她最近為區塊鏈meme幣特別成立的X帳號就能發現不只留言罵得兇，而且你都看得懂：

三上悠亞最近社群炎上。圖擷取自X

沒錯，留言者大多是中文，看完你就知道他們應該是被割韭菜的一群：事情是這樣的，4月底，三上悠亞在自己的社群宣布要發布個人名義的meme幣「$MIKAMI」，這個幣一共分為四個發展階段，從粉絲活動開始，接著推出實體商品，最後則是以全球粉絲大會和線上演唱會為目標ー由於是以三上悠亜之名發行，所以這代幣的銷售將會50%配給三上悠亞本人，並鎖倉至2069年〜

2069年？這個聽了就很怪，不過三上悠亞法力無邊，幣推出後一下子就吸引眾多大佬投資，不過問題來了，這個幣於5月8日凌晨2:43 正式上線，承諾的空投活動也將按表定時間及順序陸續發放，只是這個時間點，大多數的投資者已經進入夢鄉，然後幣價在20分鐘內迅速暴跌，還沒睡的投資者有些還沒收到空投、有些則是收到空投後無法順利交易，只能眼睜睜看著幣價暴跌⋯

所以被罵爆也是還好對吧？不過有趣的是三上悠亞發了聲明，她說自己只是「代言人」、完全沒有參與任何發幣管理決策或價格波動，她的團隊將嚴肅對待錯誤訊息的傳播並努力預防任何有可能出現的誤解：

波多野結衣也是區塊鏈業者邀請的對象。圖擷取自X

看到沒有？三上悠亞講出了真相，雖然是掛名做自己的meme幣，不過對三上悠亞來說就是接了個代言的工作，她就是排個拍照的行程，等美美的寫真出來後按照合約規定在社群發文，然後坐等大把鈔票入帳ー所以看到社群被罵翻了三上悠亞一定覺得不解，乾我只是個代言人而已耶，幣做得好不好關我屁事？罵我幹嘛？

神宮寺也在疫情期間有和區塊鏈業者合作。圖擷取自X

而這也正是問題所在，區塊鏈對AV界不是新鮮事了，疫情期間，女優出不了國，靠網路販售的區塊鏠因此興起，波多野結衣、神宮寺奈緒以及三上悠亞都撈了一大把，然後可能有人不知道當時那些幣後來怎麼了，在這邊我簡單說一下，不管是幣還是NFT都是一上市就賣翻天，然後幣值迅速下滑，當初說好的賦能很多都沒兌現⋯

請大家看看，和三上悠亞這次的狀況是不是很像？

最近區塊鏈業又把目標放在女優身上。圖擷取自X

所以來做結論了，對AV女優來說這些區塊鏈的工作就是去當個「Show Girl」，拍些美美的照片、有必要的時候出席一些活動，其他包括業者怎麼操作、後面引發什麼風波通通不關她們的事，除非是答應的酬勞沒到帳她們才會要找廠商拼命；然後也不要覺得日本事務所什麼都不知道，這次三上悠亞的meme幣有一點蠻有趣的，就是她這個幣是禁止販售給日本人的，這或許是區塊鏈業者的溫柔，但更像是經紀公司事先買了保險，三上悠亞的幣再坑也坑不到日本人，社群炎上都是中文根本沒差，傷不了三上的〜