【一劍浣春秋】女優最討厭的演出是什麼？要怎麼讓她們點頭

你知道嗎？女優也有很討厭的演出？

什麼叫很討厭的演出？就是說什麼都不想接受的演出，女優在與片商面試的時候都會收到一張問卷，上面有拍AV會碰到的所有演出選項，在新法實施賦予女優說不的權力後片商和事務所都很怕踩雷，不想做就別勉強⋯

當然，這就是很多女優後來要「解禁」的原因：你一開始不做沒關係，當新鮮感消退、人氣買氣都下滑導致拍片邀約變少後，很多片商會看準機會要求女優開放演出的尺度，這時候經紀公司就會和女優商量是否要答應片商的要求，答應了，女優就會演出這些以前不做甚至是很厭惡的內容，然後作品的封面就會被烙印上「解禁」兩字：

新人不好做，新妻優香很快就解禁。圖擷取自X

那，女優討厭什麼樣的演出？這很看女優的等級，像天使萌就公開說過不接受被男優內射的中出解禁，理由是那樣會消耗女優的價值、會讓她們很快就玩完ー當然啦，這是天使萌這種金字塔頂端的女優才能說的話，而且她到最後也真的沒有這樣的演出，但其他女優可就沒辦法像她說不做就不做了，在片商都覺得「中出」反正不是真的被男優射進去而且可以有效刺激銷售的現在的女優解禁都比快的，像人妻片商Madonna在2025年最初也是最強的新人「新妻優香」第二支作品就解禁給男優內射了，你說是她慾望異於常人或是不在意自己的生涯嗎？不不不，那是因為Madonna這種人妻片商為了塑造背德不倫的刺激感不解禁不行，解禁後才能被公公被上司在各種劇情片裡大玩特玩！

天使萌最討厭中出。圖擷取自X

那一般的女優是討厭什麼樣的演出？我們可以從「森日向子」和「伊藤舞雪」兩位女優的作品來觀察：森日向子是何許人也？她是業界目前最著名的「美腳」女優，又長又細的美腿加上極為韓系的五官讓她有「暗黑李雅英」之稱，而長期到處發片的她最近有了扭轉生涯的機會ー業界最強片商Moodyz對她遞上橄欖枝，要用專屬合約把她框下來，從此她不用天涯漂泊，只要固定在一家片商發片就好，不用那麼累、有更多的時間可以發展海外市場，但條件就是ー

森日向子最討厭大量顏射。圖擷取自X

做你最討厭的「大量顏射」！

這就是日本AV界的等價交換，想過更好的日子？那就做妳最不想做的事；那森日向子有沒有接受？當然囉，歡喜做，甘願受，被射得滿臉豆花後覺得雖然腥了點但也蠻好玩的；至於伊藤舞雪呢？2018年出道的她看起來是真的很討厭被顏面爆漿的，這7年來是真的都沒有顏射的作品，但到了今年3月她守不住了，以解禁之名被男優大射特射，臉蛋在特濃的白濁精汁上顯得極其妖豔⋯

伊藤舞雪在出道七週年的時候終於接受了大量顏射。圖/Foraver提供

沒有專屬合約的問題，為什麼伊藤舞雪答應做目己過去不想做的演出？答案就是因為出道七週年，在這個意義非凡的日子必須做些什麼讓粉絲們高呼萬歲拉開皮包和包皮支持一波，當然啦，你完全可以懷疑那些射到兩位女優臉上的不是真洨，儘管經紀人有說汁男優射不出來就是失格，一旁會有特調假洨隨時上陣，但視覺效果上是不打折的：

但如果你想看女優當場翻臉的演出，那建議你去看杏樹紗奈在東京熱的無碼片，看到男優把洨朋友射到食物裡要她吃下去時這位女優是臉色大變，那反應真不像演的，也難怪那支作品大家一致認為必收，真的是超展開！