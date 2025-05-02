【一劍浣春秋】假如交易的是粉絲⋯女優會覺得尷尬嗎？

最近有個問題很熱門，那就是，如果知道上門的是粉絲，女優會不想賣嗎？

這個賣，是賣肉的賣，疫情後，很多女優不藏了，白天當女神晚上當神女，不只在日本風俗店官網可以找到她們，海外的網站和雞頭的群組也能看到她們的身影，不想在見面會上握手沒關係，打開荷包多花一點錢，就可以讓她們吃你下面〜

所以才有了上面那個問題，如果在花錢交易的時候表明你是粉絲，女優會不會覺得很怪？

女優有很多面相，拍片只是其中之一。圖擷取自X

這倒不用擔心，還是那句老話，她們有很多面相，AV女優是其中之一，在見面會溫柔地為粉絲簽名、挽著他們的手用各種親密的姿勢合照給予滿滿的情緒價值是她們身為的工作內容之一；不過你知道，我知道，旁邊的獨眼龍也知道，這一行很少很少「專職女優」，也就是說大部分的AV女優都有另一個身分，也許是在泰國浴場氣墊床上工作的泡泡姬，也許是隨Call隨到隨便你摳的外送妹，這時候她們大多會改個名字以便與AV女優的身分切割(當然AV事務所也不允許女優用藝名賣啦，因為不是他們仲介賣春，沒得分當然要撇清關係)，這也就意味著ー

換了名字做的事也不同，她們會用另一個名字去賣。圖擷取自X

賣春的時候她就是風俗妹啦，不是以AV女優的身分接待你的，所以你說她們會不會尷尬呢？當然不會，這也是日本妹最厲害的，不同的身分就會有不同的應對方式，有些人甚至在切換身分後連性格都會不大一樣，你以為開了門進來的會是淫光幕上那個溫柔可愛的蘿莉妹子，結果卻是個性格很殺講話大剌剌的辣妹⋯

這樣的她不會有看到影迷上門消費的困擾，也不會在見面會上看到曾經性交易的對象就感到尷尬，因為是不同身分做的事，她們不會混淆；這也就是很多日本大嫖客也喜歡到處跑活動當女優粉絲，因為她們不會尷尬、和她們互動和互相抽動是完全不一樣的感覺，只要粉絲不去講些有的沒的那大家就可以相處愉快；至於台灣的粉絲嘛ー

女優在見面會現場是不會和尋芳客相認的(示意圖)。圖擷取自X

其實狀況是有點不一樣的，因為女優多半是暪著經紀公司用真正的藝名接客，所以很多人不會像在日本一樣把AV女優和風俗妹兩個身分做區隔，她們很樂於分享業界的八卦給那些上門的粉絲聽，甚至可以交換通訊方式ー這也讓她們在以女優身分參與海外活動時不會像在日本一樣裝不認識，有些女優甚至會以一些小動作暗示那些參加活動的粉絲「我記得你唷」：

為什麼要這麼做？女優不怕出問題嗎？

三上悠亞是所有女優的目標。圖擷取自X

這大概有兩個用意，一個是女優到海外兼差，多半希望能在有限的時間做最多的生意，所以為了鞏固客人當然要讓這些同時也會參加活動的粉絲覺得自己不一樣；再來，每個成為AV女優的風俗妹都有明星夢，以前的波多野結衣和現在的三上悠亞都是她們的目標，所以不只檯面下的買氣她們要，檯面上的人氣也不能放過，於是她們不會像在日本一樣當做不認識，而是會利用一些小動作把粉絲牢牢抓住，不放手直到夢想到手〜

這也是疫情前後女優變化最大的地方，不要覺得奇怪，這一行真的變了很多很多啊⋯