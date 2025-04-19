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台灣女藝人都有1特色！網點名蔡依林、謝金燕：超羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣有不少女藝人相當會保養，讓人猜不出真實年齡！示意圖，本報資料照片
台灣有不少女藝人相當會保養，讓人猜不出真實年齡！示意圖，本報資料照片

台灣有不少女藝人相當會保養，讓人猜不出真實年齡！一名網友分享，近期發現台灣很多女藝人已經4、50歲了，但皮膚依然又白又亮，甚至比年輕時還要更緊緻。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台灣女藝人怎麼都年紀越大越美？」為題，指出近期看到林依晨懷上第二胎的消息，才發現她已經42歲，外表完全看不出來，狀態甚至比演《惡作劇之吻》時還要更好。

這名網友進一步指出，像是徐若瑄也一樣看不出50歲，不僅臉蛋漂亮，有小孩後身材也維持的一樣好。小嫻今年也45歲，但保養得非常好，不管是心態還是臉，都非常年輕，大讚「這些女藝人維持的都自然又剛好，不會太過頭」。

貼文一出後，多數網友都表示「藝人一定都是醫美保養跟飲控運動啦」、「嚴格控制自己跟定期醫美保養，很難不漂亮吧」、「保養跟飲控不能省，非常認同30歲後的樣貌跟體態是自己造成的」、「我覺得很厲害的是，她們醫美不會做得像塑膠人」、「醫美一定有做，但厲害的是她們也沒有用到醫美臉的樣子，跟自律的保持一定也有關係」。

此外，也有不少網友點名其他女明星，指出「真的超扯，蔡依林也是越成熟越漂亮」、「謝金燕才誇張吧，50歲看起來跟20歲一樣」、「楊謹華也超美！他和木村光希的合照完全沒有輸」、「怎麼沒有人提到八點檔女演員，江祖平跟梁家榕也超不像自己該有的年紀」、「王心凌也是，不知道做了啥」、「蘇慧倫也是，超羨慕」。

蔡依林 謝金燕 醫美

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