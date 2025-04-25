【一劍浣春秋】沒業配還很多酸民！女優做社群有害無益？

你有追蹤女優的社群嗎？知道誰的追踨數最多嗎？

以曾經是AV女優的人來算，目前最強的社群高手當然是三上悠亞，她X有超過800萬追蹤，IG有接近380萬的粉絲，YouTube有111萬訂閱，Tiktok有450萬大軍，媽媽咪呀，不要說日本AV界，就算把日本演藝圈的人加進來也沒幾個人贏她，也難怪她曾說自己很會賺錢，社群就是她最大的的靠山；至於現役女優那就是深田詠美了ー對，我知道她好一陣子沒出片了，但不久前她曾在直播說自己「仍然是現役」、也就是沒有退休，所以X追蹤433萬、IG有接近300萬粉絲的她就是現在社群數字最高的AV女優，其他人都差她很遠〜

曾當過女優的人中，三上悠亞社群第一。圖擷取自Ｘ

然後社群做那麼好，有什麼好處？

那當然就是在網路上走路都有風，每發一篇文都一堆讚和常人所無法達到的觸及是會讓人上癮的，所以那些社群很強的女優都很認真而且頻繁地發文；然後呢？可能有些人會覺得粉絲這麼多，肯定很多業配上門吧？搞不好深田詠美就是因為業配很多所以暫停發片⋯

雖然久未發片，深田詠美仍說自己沒有退休。圖擷取自Ｘ

其實，並沒有，三上和深田那種追蹤人數當然會有廠商想合作，因為那已經不是一般人了，所以合作範圍不會限於情色，她們也很聰明地從做業配到成立自有品牌；但其他人呢？我們以桃乃木香奈為例，目前她的X有接近200萬追蹤然後IG有161萬的粉絲，這種社群的人氣在台灣大概就和Joeman評論家寧一樣「非常值錢」ー不過翻過社群你就可以發現除了和拉麵店的合作以外，桃乃木的發文多半是她又去哪裡玩了，業配幾乎沒有：

所以社群數字要衝，但業配的可能性很低，連桃及木都接不到什麼案子了，其他女優當然是一個業配都沒有，所以和你我熟知的網紅不太一樣，雖然有不少AV女優擁有相當突出的人氣，但社群並沒有給他們什麼好處，反而因為網路上酸民很多讓一些女優不勝其擾，最後甚至有人因此放棄經營社群惹〜

在社群上被針對的石川澪，她果斷刪帳號。圖擷取自Ｘ

比方說石川澪，之前被盜版網站針對讓她所有的作品免廣告後，社群下面就充斥著嘲笑她的留言，讓她毅然決然地放棄原本的小號不用了；又比方說宮下玲奈，最近不知道為什麼又有一堆人留言笑她是吵架王，自認做人非常友善的她非常受傷，最近幾篇發文都鎖留言；又比方說不久前自爆今年到了4月才第一次進棚拍片的藤森里穗看到有人留言說那是因為你去整型所以不能拍片等恢復吧？結果她氣得馬上發文說實在很討厭粉絲胡亂揣測，她把近況寫出來不是讓人隨意嘲笑的，希望別再看到類似的惡意⋯

宮下玲奈最近發文都鎖留言。圖擷取自Ｘ

這樣看好像經營社群對女優來說沒好處只有壞處對吧？所以現在經紀公司會視女優的人氣建議她們去做付費粉絲團，讓願意花錢的粉絲可以直接支持喜歡的女優ー不過這也有問題啦，首先，是如果人氣成長有限的話就會讓粉絲團變成找固粉絲拉贊助，長久下來會讓鐵粉覺得自己是提款機，會讓女優的人氣雪崩式下滑；再來，經紀人能提供的支援有限，女優想不出梗沒辦法一直更新付費粉絲團就留不住人，反而會造成女優的壓力；最後，如果做得好的話，也有可能會出現像小宵虎南那樣逐步轉移重心，最後乾脆不拍片了的狀況，這可不是經紀公司想看到的狀況〜

小宵虎南社群做太好，反而不拍片了。圖擷取自Ｘ

所以，AV女優經營社群，其實是雙面劍啊。