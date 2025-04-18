【一劍浣春秋】其實，AV女優比你想的更多！

你是否好奇，哪來這麼多的女孩拍A片？各片商幾乎每個月都有新人ㄟ ！

答案很簡單，靠經紀公司供應，據統計，市場上有超過150家經紀公司，他們會不斷生產並且供應新鮮的肉體供片商選擇：在確定了女優願意拍片後，事務所就會簽約並且製作她們的宣傳資料寄發給各片商，片商收到女優的履歷表竹人就會進會進行面試去判斷她們漂不漂亮、有沒有走紅的潛力以及適不適合自己的屬性，有興趣就會提邀約給經紀公司，只要合約長度以及待遇OK那雙方就可以合作，假使有不只一家片商喜歡這位女優那事務所就會看合約的條件，大多是價高者得〜

女優確定拍片後，事務所就會帶去拍寫真。圖擷取自X

這就是新人出道的大致流程，因為經紀公司很多再加上片商的需求很大所以這一行運轉得很順，每個月都有很多新鮮的肉體登場和大家見面；不過問題還沒有解答，事務所到哪兒去找那麼多年輕女孩拍片？

才剛出道，拿到很好合約的夕月悠琉。圖擷取自moodyz

一般來說有三個管道，首先是事務所有官方的Line，加入就可以直接報名；再來是女優可以介紹她們的好姊妹，介紹成功據說會有一筆不錯的酬勞；最後也是最重要的，是「星探」。

這是AV界產業鏈的一環，星探發掘新人給事務所、事務所供應女優給片商，而片商外包製作公司拍片ー至於星探怎麼找人呢？那管道可多了，比方說在人來人往的電車站隨機找女孩抬槓，比方說在畢業季透過Line的推送或是檯面下的求職管道指引迷途的羔羊，當然也少不了在社群上胡說八道求關注：他們的話術很像求職詐騙，比方說在找有潛力打入演藝圈的新人、或是錢多事少工作輕鬆的寫真模特兒，唬得女孩們一楞一楞地再遊說她們去拍A片ー對，因為法律規定不能用各種手段或陷阱逼人拍片，那是犯法的，所以必須說清楚講明白，所以這時候會有一些說什麼都不拍片子的女孩退出，剩下的女孩在通過事務所的面試後，就準備出道去拍片惹〜

讓星探爽歪歪的瀨戶環奈。圖擷取自X

而星探賺的就是一筆介紹費以及女優拍片後的分紅ー是的，所以發掘到超紅的女優他們就可以爽很久，像現在紅透半邊天人氣和買氣都是第一名的瀨戶環奈就讓星探荷包滿滿；至於他們介紹去的女孩會不會被經紀公司打槍呢？當然也是會的，就和片商面試女優差不多，星探們把女孩的資料傳過去後是有可能被事務所拒絕面試的ー那要怎麼辦呢？沒關係，因為星探大多不只為一間經紀公司服務，一家事務所不行那就找下一家，找到有人願意收為止：

這時候你可能又有問題了，所以長再醜都會有人收？

沒錯，正是如此，因為星探不只面對一家經紀公司，所以為了維持關係、也因為怕星探們把好貨供應給其他的事務所，所以就算來面試的女孩條件不怎麼好，有些事務所還是會收的ー至於這些女孩的條件到底有多差？就經紀人的說法，大概就是ー

「長得不好看，又一身刺青，應該沒片商會用吧？」

事務所其實有很多沒能拍片的女優。圖擷取自X

但沒辦法，還是得收，因為收了這些條件不好的，才能期待星探之後「良心發現」把優秀的苗子送過來ー所以你一定聽過某些經紀公司手握很多很多女優，業界最大手的經紀公司T-Powers甚至號稱手上有300位女優，但在官網怎麼算連100人都湊不到就是這麼回事，不是他們唬爛，而是有些女優條件很一般，因為片商不會用，放出來給大家看也沒意義，所以就不給看了：

以上，就是為什麼AV界有這麼多新人的原因，感謝星探，雖然他們找來的大多是風俗界的女孩啦，但沒有這些人，我們就沒有那麼多新鮮肉體可看惹〜