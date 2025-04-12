女優賣不好怎麼辦？日本暗黑界這麼看！

在自述因為心情低落夜不成眠後，才剛改名的女優「佐藤愛瑠」是在社群非常沮喪地發文這麼說：

「雖然在S1拍了一年的片子，但作品完全不賣，真的是很抱歉。」

因為賣得不好而很自責的佐藤愛瑠。圖擷取自X

在這邊解釋一下，S1是業界最頂尖的片商，每一位女優都是用專屬合約獨占不讓她們去其他地方發片，所以能被這家片商看上的都是高手；所以當時叫中森心心奈的她一口氣拿到長達一年的專屬合約，再加上她自爆曾當過童星做過地下偶像甚至還被披露與串流平台FC2上的賣家合作了3支無碼片，「照理來說」，臉蛋甜美身材也不賴的她應該有機會走紅吧？

但從她的發文就知道歹誌不是我們想的那麼簡單，合約跑完了，換了經紀公司改名為佐藤愛瑠的她沮喪地說自己完全不賣，要和片商說對不起ー至於她為什麼不賣呢？相信有看過她片子的朋友都能說上幾句，可能是臉蛋不優、可能是身材不好、或許是沒有演技也或者是片商給的企劃很爛，但現在業界的看法是原因很可能不是出在女優身上，而是「大家都賣得不好」！

近來最強的新人瀨戶環奈。圖擷取自X

為什麼呢？以最近的銷售排行榜為例，目前最賣的女優是誰？不用懷疑，就是新人「瀨戶環奈」，她已經連續好幾個月拿下銷售排行榜冠軍，社群也在短時間內衝到快50萬追蹤，可以說完全沒有對手；過去有沒有像她那麼厲砉的新人呢？有的，2012年，以「工廠美少女」之名出道的紗倉真菜也是一出道就爆紅，幾乎所有能拿的獎全拿了，最重要的是當時她的作品一口氣賣了超過三萬片，那當然是超誇張的數字；然後到了2018年，為了替剛出道的女優「本庄鈴」衝刺，一樣是片商SOD STAR打出的口號是「預約沒有一萬片就不出道」，你當然可以懷疑這家總是過度行銷的片商誇大其詞灌水銷售數字，不過短短六年，片商對於「大賣」的定義就掉了兩萬張，這一行銷售的問題有多嚴重是顯而易見的〜

沒預約一萬片就不出道的本庄鈴。圖擷取自X

然後呢？到了今年的瀨戶環奈，大家都知道她很殺完全沒對手，但到目前為止我們完全找不到她的銷售數字，這當然是因為片商不一樣做法不同，但更有可能的是一萬片是片商最後的防線了，看到瀨戶環奈在銷售排行榜那麼殺，如果公布賣出的片子不到五位數那很容易會讓人覺得「不過如此」，那不是讓人看扁瀨戸環奈這位超級新人而已喔，而是會讓大家知道現在根本沒人買片，那是會影響到還固定買片的粉絲，因為沒人想做亂花錢的笨蛋：

一出道就爆賣的紗倉真菜。圖擷取自X

那，要怎麼辦呢？看起來連10%的關稅都不用，日本AV界就很危險了對嗎？

一般想要讓產業起死回生，那不是開源就是節流，所以現在片商除了把專屬合約的長度縮短以免投資失利多拍多賠外就是想辦法增加收入，拍反盜版廣告、希望有更多海外廠商與版權方合作建構新的串流平台已經不是新聞，以目前海外市場的熱度被帶起來後也可以看到片商穿梭在成人展設攤辦活動吸引粉絲消費，假如有一天看到片商進軍大型展場自己成了主辦單位也不要太驚訝，這，都是為了活下去啊！

海外市場現在是兵家必爭。圖擷取自X

只是，女優的生涯也會因此變得更加短暫，在都賣得不好的情況下，大家很有可能都只是一瞬而逝的曇花！