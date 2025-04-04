【一劍浣春秋】女優只是消耗品？現在市場流行的企劃是這樣的

魔鏡啊魔鏡，現在AV界最流行什麼片子？

雖然提到A片很多人以為就是找齊男優女優開打、做完前戲然後用江戶四十八手的各式體位結合後等到男優發射後完事，不過隨著市場萎縮，所以片商可是很注意觀眾的喜好ー不過民意如流水，AVer們的喜好隨時都在變，所以喜歡A片的你一定知道每過一段時間流行的片子就變了：

偶像片商專注發掘新人。圖擷取自Ｘ

那現在流行的片子是什麼？最頂尖的片商如S1、Moodyz、Ideapocket以及SOD STAR仍然非常專注發掘新世代的偶像，所以他們的女優還是以各種你我熟悉的方式拍片，先是訪談聊一下自己的出身以及對性愛的看法，接著是各種過去沒做過的初體驗，接下來就是看女優的特色，該去拍戲劇片的好好演戲，該當抖M的就乖乖給男優虐，該當戰爭機器的就拼命幹⋯

這些片商的變化不大，重點是女優長得漂不漂亮、符不符合影迷的喜好；但其他的片商就不一樣了，因為女優的外型可能沒那麼優，所以他們必須拍出粉絲想要看的片子，而現在最流行的就是「搭訕素人」的企劃ー

強如藤井一夜也要去演素人搭訕企劃。圖擷取自Ｘ

「搭訕」的企劃主要是出現在像是可愛社(Kawaii*)這樣的1.5線片商，簡單說就是片商透過各種方式說動一般平民百姓成為AV女優：也許是透過交友APP，也許是在某間酒吧看到長得不錯的女孩，像大家等了很久終於復活的「藤井一夜」就被片商設定是從出租女友的APP找來的，因為不是專業女優，所以她們沒有自己的藝名：

這樣的作品好處是貼近生活，因為在日本用交友APP約炮以及搭訕文化非常流行，大家各取所需，今天爽完明天就是陌生人，所以看到片商拍了一堆搭訕片會讓頗好此道的粉絲於我心有戚戚焉，想做卻不敢做的AVer則會透過這類的企劃滿足自己的想像，那個釣來的女孩長得像模模特兒而且配合度超高，叫她戴項圈玩SM也行，看完片子把熱量用衛生紙拭去，彷彿那些精彩都是自己輝煌的戰績⋯

也許你會覺得「想太多」了，不過A片本來就是滿足妄想的工具，對片商來說作品賣出去才能發大財，既然大家喜歡那自然市場上一堆搭訕片；除此之外，最近另一個流行的片子就是讓女優吃巧克力棒的「黑人片」：是的，之前一度在市場絕跡的黑人片現在捲土重來了，但不是因為之前大家不喜歡了現在死灰復燃，而是之前片商拿來給女優一點顏射瞧瞧的黑人男優離開日本了，沒人可用了，沒辦法拍了：

黑人解禁的宮西光。圖擷取自Ｘ

對，沒錯，解禁永不退流行，尤其是看到女優被黑人給予過度飽足感的演出更是讓粉絲興奮或同情，所以曾經有過輝煌歷史的「宮西光」解禁了，在業界載浮載沉的「七原紗由」也用戲劇片的方式進貢給黑人男優享用了，除非最頂尖的女優，都有可能收到黑人解禁企劃書⋯

七原紗由也難逃解禁。圖擷取自Ｘ

以上就是目前流行的兩種作品，聰明的您相信看出來了，現在女優愈來愈消耗了，會走到黑人解禁的女優代表她們狀況下滑、需要刺激買氣的良方；至於搭訕素人的企劃除非是有在鑽研女優的粉絲否則我們根本不知道女優是何方神聖，賣得好功勞全歸片商，如果你看完片子就忘而不會去網路論壇以番號求女優，大家下一次相見不知是何年何月〜

也難怪，女優的生涯如曇花一現，愈來愈短暫了。