片商和事務所都保護不了！AV女優的天敵就是他們

女優出道後，你知道片商和經紀公司最怕什麼嗎？

怕她們不受歡迎發一片賠一片？這的確蠻讓人傷腦筋的，不過投資有賺有賠，片商和經紀公司自有控制成本的方法，沒有買氣的女優她們不會捏在手裡，該棄就棄；那他們最怕的是什麼？答案是女優拍片的事情曝光，讓家長找上門來，那通常只有一個處理方法，就是解約、回收作品、所有的投資化為泡影：

被爸爸抓到拍AV的逢澤美優。圖擷取自X

那為什麼不先取得女優父母的諒解？因為大部分的女優和家裡的關係都不好，然後就算拍A片是合法的，一般的父母也大多不會讓女兒做這一行ー這也就是為什麼現在大家都要等到女優20歲才讓她們拍片的原因，因為她們都是有自主能力的成年人了，假如父母找上門來那最多就是解約把作品回收，不會有法律責任⋯

被爸爸抓到拍AV的逢澤美優。圖擷取自X

等等，既然是成年人了又簽了合約為什麼片商和經紀公司還要解約並且回收作品？照理來說女優的父母再怎麼不高興大家還是要照合約走不是嗎？這件事情說穿了也不難懂，就是因為這一行在社會上的地位不高，又很怕事情鬧大上了報紙的社會版讓自己吃不完兜著走，所以只要女優的父母上門談判(請注意只是談判喔，不是來吵架的也行)那片商和經紀公司就會讓步；所以看到逢澤美優自爆被爸爸抓到拍A片然後要求她立刻辭職大家應該都嚇出一身冷汗，不過還好，逢澤美優說自己絕對不會放棄，要在這一行拿到第一，所以應該沒事了：

惠理是被超商的成人雜誌出賣的。圖Foraver提供

不過因為女優要紅還是要靠片商宣傳，再加上現在社群非常發達，所以就算女優他老杯不看A片不上社群，也有可能被隔壁的鄰居或是女優的同學發現而知道自己的女兒成了AV女優；隨便舉個例子，名滿天下的變態姐姐「惠理」是怎麼被抓到的呢？原來是她阿母去超商上廁所的時候在雜誌的展示架上面發現自己的寶貝女兒以AV女優的身份拍了成人雜誌的封面，然後她氣得馬上打電話質問惠理到底發生了什麼事？知道紙包不住火的惠理只好承認自己去拍了A片，還好最後沒有被掐著耳朵拎回老家洗門風謝罪；另一位女優「佐藤汐」更倒楣，她是姐姐在家裡滑Tiktok的時候發現有人在介紹新人女優時被抓到的，結果沒多久就收到了家人傳LINE說：「我們看到了佐藤汐的連結，你還好吧？」

佐藤汐是被Tiktok的影片曝光身分的。圖擷取自X

只差沒有直球對決說「你就是佐藤汐吧」，秘密被發現後佐藤汐是手忙腳亂在LINE的上面打了一堆笑臉，但當下只怕是冷汗直流，在這件事之後雖然她偶爾還會更新社群但作品就越來越少，想當初她可是被經紀公司認為有成為新一代發片機器的潛力股⋯

所以應該怎麼做？在出道前充分地和父母溝通說自己要成為AV女優？那只怕這一行會沒有人要做，所以片商和經紀公司只能繼續走鋼索，希望每個女優都能夠撐住來自家裡的壓力，歌照唱舞照跳片子照拍，過一天算一天：

水川蓳是少數獲得父母祝福出道的。圖擷取自X

除非，除非像水川蓳一樣，爸媽不只同意他去拍A片還接受採訪說希望她能成為日本暗黑界的鈴木一朗，那真的就是天上掉下來的禮物，不過這大概就像橋本環奈一樣，1000年只有一個吧～