快訊

緬甸7.7強震深度僅10公里！ 建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

行搶市價20多萬元金項鍊！ 台中梧棲銀樓2搶匪「一路南逃高雄落網」

片商和事務所都保護不了！AV女優的天敵就是他們

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
佐藤汐是被Tiktok的影片曝光身分的。圖擷取自X
佐藤汐是被Tiktok的影片曝光身分的。圖擷取自X

女優出道後，你知道片商和經紀公司最怕什麼嗎？

怕她們不受歡迎發一片賠一片？這的確蠻讓人傷腦筋的，不過投資有賺有賠，片商和經紀公司自有控制成本的方法，沒有買氣的女優她們不會捏在手裡，該棄就棄；那他們最怕的是什麼？答案是女優拍片的事情曝光，讓家長找上門來，那通常只有一個處理方法，就是解約、回收作品、所有的投資化為泡影：

被爸爸抓到拍AV的逢澤美優。圖擷取自X
被爸爸抓到拍AV的逢澤美優。圖擷取自X

那為什麼不先取得女優父母的諒解？因為大部分的女優和家裡的關係都不好，然後就算拍A片是合法的，一般的父母也大多不會讓女兒做這一行ー這也就是為什麼現在大家都要等到女優20歲才讓她們拍片的原因，因為她們都是有自主能力的成年人了，假如父母找上門來那最多就是解約把作品回收，不會有法律責任⋯

被爸爸抓到拍AV的逢澤美優。圖擷取自X
被爸爸抓到拍AV的逢澤美優。圖擷取自X

等等，既然是成年人了又簽了合約為什麼片商和經紀公司還要解約並且回收作品？照理來說女優的父母再怎麼不高興大家還是要照合約走不是嗎？這件事情說穿了也不難懂，就是因為這一行在社會上的地位不高，又很怕事情鬧大上了報紙的社會版讓自己吃不完兜著走，所以只要女優的父母上門談判(請注意只是談判喔，不是來吵架的也行)那片商和經紀公司就會讓步；所以看到逢澤美優自爆被爸爸抓到拍A片然後要求她立刻辭職大家應該都嚇出一身冷汗，不過還好，逢澤美優說自己絕對不會放棄，要在這一行拿到第一，所以應該沒事了：

惠理是被超商的成人雜誌出賣的。圖Foraver提供
惠理是被超商的成人雜誌出賣的。圖Foraver提供

不過因為女優要紅還是要靠片商宣傳，再加上現在社群非常發達，所以就算女優他老杯不看A片不上社群，也有可能被隔壁的鄰居或是女優的同學發現而知道自己的女兒成了AV女優；隨便舉個例子，名滿天下的變態姐姐「惠理」是怎麼被抓到的呢？原來是她阿母去超商上廁所的時候在雜誌的展示架上面發現自己的寶貝女兒以AV女優的身份拍了成人雜誌的封面，然後她氣得馬上打電話質問惠理到底發生了什麼事？知道紙包不住火的惠理只好承認自己去拍了A片，還好最後沒有被掐著耳朵拎回老家洗門風謝罪；另一位女優「佐藤汐」更倒楣，她是姐姐在家裡滑Tiktok的時候發現有人在介紹新人女優時被抓到的，結果沒多久就收到了家人傳LINE說：「我們看到了佐藤汐的連結，你還好吧？」

佐藤汐是被Tiktok的影片曝光身分的。圖擷取自X
佐藤汐是被Tiktok的影片曝光身分的。圖擷取自X

只差沒有直球對決說「你就是佐藤汐吧」，秘密被發現後佐藤汐是手忙腳亂在LINE的上面打了一堆笑臉，但當下只怕是冷汗直流，在這件事之後雖然她偶爾還會更新社群但作品就越來越少，想當初她可是被經紀公司認為有成為新一代發片機器的潛力股⋯

所以應該怎麼做？在出道前充分地和父母溝通說自己要成為AV女優？那只怕這一行會沒有人要做，所以片商和經紀公司只能繼續走鋼索，希望每個女優都能夠撐住來自家裡的壓力，歌照唱舞照跳片子照拍，過一天算一天：

水川蓳是少數獲得父母祝福出道的。圖擷取自X
水川蓳是少數獲得父母祝福出道的。圖擷取自X

除非，除非像水川蓳一樣，爸媽不只同意他去拍A片還接受採訪說希望她能成為日本暗黑界的鈴木一朗，那真的就是天上掉下來的禮物，不過這大概就像橋本環奈一樣，1000年只有一個吧～

一劍浣春秋

追蹤

相關新聞

片商和事務所都保護不了！AV女優的天敵就是他們

女優出道後，你知道片商和經紀公司最怕什麼嗎？

【一劍浣春秋】相澤南結婚了！AV女優能獲得幸福嗎？

相澤南結婚了！當然啦，她現在不叫相澤南，而是DJ pixeL，大家都知道不久前她取消了香港的工作…

【一劍浣春秋】拍片沒搞頭怎麼辦？ 女優還有這些管道生財！

常常有人在問，女優片子愈發愈少，是不是快完蛋了？

【一劍浣春秋】Tiny又挑戰日本AV界！將帶動大洋將時代？

近來最大的八卦是什麼？應該就是Tiny(胎尼)捲土重來再一次挑戰日本AV界！

神級美顏！黑絲長腿「長沙花魁」爆紅 40嫖客為她塞爆小巷

中國大陸湖南省長沙市，近日有名「頭牌花魁」，因長相太美生意爆紅，大批嫖客排隊塞爆小巷，引起附近居民不滿報警，40名嫖客被逮。

泰安櫻花祭女警「人比花嬌」！一票網友跪求IG…私房照全曝光

台中泰安派出所因種植60多株八重櫻，在每年櫻花祭都吸引不少遊客，被稱為「最美派出所」。對此，臉書粉專「TCPB 局長室」也呼籲，市民朋友若在連假期間前來賞花，請配合現場同仁交通疏導及管制，不過現場交管女警的美貌，引來廣大網友熱議，跪求IG社群帳號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。