【一劍浣春秋】相澤南結婚了！AV女優能獲得幸福嗎？

相澤南結婚了！

當然啦，她現在不叫相澤南，而是DJ pixeL，大家都知道不久前她取消了香港的工作，然後發表聲明說因為她還是相澤南，導致三不五時就有人私訊問她「什麼時候要復出拍A片」或者以為她還是AV女優，她不想困在過去才改了名字然後以DJ的身分出了唱片ー結果才不過幾個月的時候，相澤南竟然結婚了，對象還是演藝圈大手經紀公司Burning Production的社長「周防彰悟」，是鄉廣美、內田有紀以及稻森泉等明星的老闆，來頭不小，再加上婚後她直接空降副社長的位置，所以上了日本媒體的報導：

現在做DJ的她叫做pixeL，已經不做相澤南了。圖擷取自X

然後很多事都串起來了ー比方說為什麼她不要做相澤南了？當然她講的理由是有可能的，但更重要的是她要嫁人了，這個前男友、也是她之前當AV女優時經紀公司社長給的姓氏當然不能保留，現任老公應該沒那麼大方可以容忍她掛著前男友的姓氏；再來，AV女優做DJ的那麼多，為什麼相澤南可以馬上出唱片？原來老公就是製作人，有演藝圈的資源當後盾自然是輕鬆愉快；最後，為什麼引退後相澤南過得像貴婦？三不五時就悠閒地喝下午茶然後參加精品業者的活動？之前很多日本網友猜她被包養，想不到是嫁了人當正宮娘娘⋯

現在做DJ的她叫做pixeL，已經不做相澤南了。圖擷取自X

其實她取消香港活動的時候就是現在的老公幫忙處理後續事宜了，只是處理的方式很AV界，就是事情不做了然後他們也沒有打算賠償，反正在AV界取消活動如家常便飯，日本也沒人在談賠償的，人家王子要與公主去過幸福快樂的生活惹ー只是話說回來，消息傳出後看好這段婚姻的並不多，除了因為相澤南空降副社長引發經紀公司不安外，她是老公的第五段婚姻、兩人相差超過20歲甚至是這間經紀公司通吃黑白兩道然後老公背景黑黑的都讓鄉民們覺得兩人很快會玩完ー

就祝福她們吧。那，除了相澤南外，一般AV女優的婚姻狀況如何？有人過著幸福美滿的生活嗎？

除了人妻之外，一般女優不會去談自己的感情狀況。圖擷取自X

當然是有的。談到AV女優的感情世界，可能和大家想的不一樣，很多AV女優有男友，甚至她們就是被自己的男友推下海拍A片ー對，你講的沒錯，有蠻多女優的男友是牛郎，為了養男友當女優搞男優，是非常奇妙的食物鏈；不過結婚不比交往，如果沒有一定的感情基礎是很難結婚的，只是AV女優大多行事低調，不會把私人的事情拿到檯面上講，所以除非是業者拿到女優不同時期的護照比對，發現她們的姓氏改變了才會知道她們可能結婚或離了婚(因為日本人結婚會改姓氏、離了婚會改回來)：

篠田步美是少數「公開」獲得幸福的女優。圖擷取自instagram

那有沒有人公開自己結婚的事呢？有的，那就是一代發片機器「篠田步美」，想當初她發片滿天下，退休後還下馬去無碼界賺甚至和黑人男優啪啪啪真的帶給我們小弟弟溫暖的時光；而在引退沉寂一段時間後，她先在社群上以美容社員的身分復出，後來轉職做起Youtuber紀錄自己的生活，可能因為和過去完全切割了，所以她沒有閃躲，直接公開了有男友⋯

不要問她男友知不知道過去的事，因為公開實際年紀比AV界設定大不少的她不會回答的，而且兩人戀愛談得甜蜜，去亂有什麼意義？然後隨著發現懷孕，兩人最後也結為連理，一家三口到現在仍然過著幸福快樂的生活ー

恭喜篠田步美，不只讓我們性福更找到了自己的幸福。至於其他的女優，也希望她們都能過得幸福〜