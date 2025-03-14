【一劍浣春秋】拍片沒搞頭怎麼辦？ 女優還有這些管道生財！

常常有人在問，女優片子愈發愈少，是不是快完蛋了？

完不完蛋不一定，但在AV女優這一行錢愈賺愈少是一樣的ー在這兒我們要和大家解釋一下，AV女優這個職業能賺的是什麼？答案有兩個，一個是拍片能拿到的片酬，一般來說片商付的是買斷的金額，也就是說拍完片子付了片酬那作品就與女優無關了，賣得好沒有分紅、賣銷售差也是片商自己吞下去，直到最近有些女優在吵所以片商才會針對精選輯支付作品素材使用費，也就因為如此，所以在五年條款上路、也就是女優只要退休滿五年、只要確定不會復出拍片就可以無條件要求片商把自己的作品下架，理由不外乎是「反正也拿不到分紅」：

女優什麼時候能賺最多？就是新人出道的時候。圖擷取自X

扯遠了，除了分紅，女優另一個能賺的錢就是活動的「出場費」，以往這個錢真的可有可無，因為片商是把錢算在拍片的合約裡，比例非常低ー所以後來為什麼日本成人博覽會辦不起來？就是因為那麼大的活動片商卻比照東京秋葉原那種50人的見面會，一線女優覺得錢太少紛紛請假最後搞到沒人肯去；不過疫情後海外市場打開了，廠商愈來愈多，女優不但能去台灣、香港以及新加坡等地和粉絲們見面也能賺到不錯的出場費，像三上悠亞、新有菜以及河北彩伽的出場費都不輸一線藝人〜

因為片酬是買斷制，所以很多女優引退五年後就把片子下架了。圖擷取自X

不過話說回來，想靠片酬和出場費活得很好，那女優必須買氣和人氣兼具，萬一沒有買氣只有人氣還可以靠著活動勉強過活，萬一作品沒人買活動也沒人去呢？那自然要找其他賺錢的管道：

很多女優會陪酒。圖擷取自X

聰明的你一定知道，女優很多在做風俗，你可以去AV女優專用的酒店如紅龍(Red Dragon)指名她們陪酒，不過就只是喝酒；如果你想要更激烈一點的接觸，那你可以去泡泡浴、可以叫外送妹，裡面也很有很多AV女優可以付費辦事，甚至還有AV女優風俗情報的網站可以查詢誰誰誰在哪一家店，或是直接用社群發送私訊給女優的暗黑帳號就可以搜尋⋯

在伴遊網站裡有不少女優兼差。圖擷取自X

這些對很多朋友來說都是常識了，不過女優能做的事遠超過你的想像，除了拍片和賣肉之外，女優最近還成為「出租女友」和「包養俱樂部」的新寵：出租女友的概念就和同名的漫畫一樣，你可以上網站尋找看得順眼的對象，付鐘點費讓她伴遊；至於包養俱樂部則和風俗差不多但可以拓展成長期的關係，想要她們陪伴自己多久、要不要上床發展連結的關係、要多久搞一次都可以透過網站看到價格，同意的話就可以交易惹〜

當然，如果預算不夠，包養網站也能提供一次「性」服務；但看到這邊可能有些朋友會覺得奇怪，這樣看起來伴遊和包養好像沒什麼不同對吧？對，其實差別就只在有沒有發生關係而已，只要你預算充足那伴遊當然也可以包含去開房間黑皮的服務，而這正是AV女優的優勢所在，由於演出所受到的訓練，要她們表現出女友感、當女王還是做個抖M小可憐都不是難事；另一方面她們的職業也比一般女孩更容易接受性交易這檔事，最後也是重要的，AV女優有全國知名度的不多，但她們很多是可愛的，換個名字改個梳妝的方式然後拍幾張美美的照片很容易就可以賣出去了：

所以女優很忙的，因應不同的工作模式可能要有不同的名字不同的人設甚至配備不同的經紀人，愈了解她們你會發現愈不了解她們，這也是為什麼我常建議大家享受當下和女優相處的感覺但這樣就好了的原因，真的，一直挖下去，你會發現她們都戴了很多層不同的面具啊⋯