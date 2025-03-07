【一劍浣春秋】Tiny又挑戰日本AV界！將帶動大洋將時代？

近來最大的八卦是什麼？應該就是Tiny(胎尼)捲土重來再一次挑戰日本AV界！

幾個比較重要的日本情報誌都有刊登這個消息，所以對日本粉絲來說這位又挑戰AV界的台灣女孩是值得關注的：只是和上次不同，首先是片商不一樣了，上次是在FALENO集團最頂尖的片商Faleno Star擔任專屬女優出道，但這一次是規模比較小的Waap Entertainment：

TIny又去日本拍片了，這次Tiny的作品是在台灣拍的。圖擷取自X

這代表什麼？代表上一次Tiny(胎尼)是拿到了專屬契約，是比照香港女優「絵麗奈」在出道作發完還有第二第三甚至是第四支作品的，但這次去了Waap Entertainment就是一片為限，這支作品拍完下一支不知道什麼時候才有了；再來，上一支的作品雖然發售沒多久就下架了，不過從市場上流通的內容來看兩片最大的差別就是這一次發售的作品是在台灣拍攝的，你可以看到Tiny(胎尼)在吃地瓜球、可以看到她和男優一起在台北街頭出外景，有很多摩托車入鏡惹〜

而這也正是Tiny(胎尼)這支作品應該不會再被下架的原因！

為什麼？因為在日本本土拍片就要遵守他們的規定，要簽約同意拍片內容、要有一個月的冷靜期然後投完片子後要差不多半年的時候才能把作品上架，而且最重要的是像Tiny(胎尼)這樣的外籍洋將必須要有「工作證」ー所有的外籍女優都卡在這關，過去像是觀月雛乃、現在則是Nia雖然都說是台日混血但她們都有日本護照被當做本土女優不受限制，但像Tiny(胎尼)這樣不可能拿到工作證的外籍洋將如果全在日本拍攝那是肯定違法，所以第一支作品為什麼販售沒多久就下架？肯定是有人注意到之前拍攝的內容會成為呈堂證供，下架最多是片子的投資無法回收，發出來就要被抓去當犯婦戚秦氏上夾棍惹：

Nia雖然是台日混血但被視為本土女優。圖擷取自X

所以這次的作品多了很多台灣元素，意思就是告訴大家片子是在台灣拍的，因為離開日本就不受法令限制，女優不用透過事務所介紹、沒有簽約後的冷靜期拍完剪好後就可以上片惹；而且不只Tiny(胎尼)這麼做，另一位明明在美國卻被操作是「北歐的妖精」的Melody Marks也是一樣的狀況，她雖然有在日本發片但沒去日本拍片，就是要避開業界的規定⋯

北歐的妖精Melody Marks也是在海外拍的。圖擷取自video.dmm

而這也被視為日本AV界充實戰力的新作法，眾所皆知，雖然AV界不缺新人，但能打的新人一直被嫌不夠，所以各式各樣的新人只要成本能搞定大家都願意嘗試ー而和Melody Mark不同，Tiny(胎尼)這種一心想在日本AV界出道的女優肯定片酬好談，因為她們是目標是先出道再來做之後的操作，所以雖然片子情報解禁讓她收穫了流量但荷包的進帳肯定不多〜

北歐的妖精Melody Marks也是在海外拍的。圖擷取自video.dmm

但也因為Tiny(胎尼)片酬沒拿多少，所以就算日本片商要出機票錢把導演及其工作團隊送到台灣，但可以壓女優的片酬讓作品的成本不見得上漲多少，而且萬一，萬一啦，萬一日本粉絲對Tiny(胎尼)這樣的台灣女孩很有興趣或是台灣AVer想看看她在片中是什麼模樣瘋狂買片那就賺到了：

就目前預約的成績來看，Tiny(胎尼)再一次出道的表現不錯，應該會有下一次發片的機會；然後別忘了Tiny(胎尼)自己也是個經紀團隊而且她本身也是有流量的，所以一定會有人比照她的模式挑戰日本AV大聯盟，聽說很快就要有第二位台灣女優要在日本出道惹〜

TIny又去日本拍片了，這次Tiny的作品是在台灣拍的。圖擷取自X

就讓我們看看這些台灣女優能不能在日本立足吧。