神級美顏！黑絲長腿「長沙花魁」爆紅 40嫖客為她塞爆小巷
中國大陸湖南省長沙市，近日有名「頭牌花魁」，因長相太美生意爆紅，大批嫖客排隊塞爆小巷，引起附近居民不滿報警，40名嫖客被逮。
近日社群瘋傳「長沙花魁」接客影片，「一次200元人民幣（約新台幣900元）」，從畫面中可見她有著一頭飄逸長髮，曼妙身材及一雙修長美腿，搭配甜美笑容和黑絲襪，神級美顏令人目不轉睛。
據了解，業者原先想低調經營，但近期人氣暴增，尤其到了深夜時段，經常可見十幾名男性聚集，引發居民反彈，見多次投訴無果，因此決定報警。警方火速到場，當場查獲逾40名嫖客，將人帶回調查。
網友們紛紛驚呼，「不太理解，既然這麼正幹嘛要在這種破雞店上班」、「確實漂亮，不愧是花魁」、「真的很美啊，怪不得門口排起長」、「有一說一，是真漂亮！」。不過，也有網友質疑是AI製圖，「這個長沙花魁AI影片，可真夠逼真的」、「隨便一個影片，自己加上字，造謠真簡單」。
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