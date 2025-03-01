泰安櫻花祭女警「人比花嬌」！一票網友跪求IG…私房照全曝光

台中泰安派出所因種植60多株八重櫻，在每年櫻花祭都吸引不少遊客，被稱為「最美派出所」。對此，臉書粉專「TCPB 局長室」也呼籲，市民朋友若在連假期間前來賞花，請配合現場同仁交通疏導及管制，不過現場交管女警的美貌，引來廣大網友熱議，跪求IG社群帳號。

TCPB 局長室在臉書貼上多張交警執勤的照片表示，2025泰安櫻花祭即將進入尾聲，準備在連假期間前來賞花的市民朋友，請配合現場同仁交通疏導及管制，讓大家都能在這片美麗的櫻花樹下，度過愉快且幸福的時光。

泰安派出所現場交警執勤畫面太美，被網友大讚像拍偶像劇。圖/取自「TCPB局長室臉書」

貼文一出後，多數網友都被現場交管女警的美貌吸引，紛紛表示「不知道該看花還是警察了」、「櫻花被比下去」、「一樣是賞花～警花」、「還來得及報名當警察嗎？」、「沒看標題我以為是新的偶像劇」、「要去看女警的話，什麼時間去比較穩妥？」、「求女警IG」、「最好是把FB、IG放上來，不然沒辦法原諒你」。

面對不少網友求女警的社群帳號，TCPB局長室也PO出一張女警脫掉警帽的正面照，指出是「Threads」的限定照片，清秀模樣讓不少網友大喊「人比花嬌」、「我只看到女警哪來的櫻花」、「比櫻花更水」。