【一劍浣春秋】怎麼拍才流行？片商拍的企劃有這樣的變化！

不知道你有沒有覺得，AV拍來拍去都是那幾個企劃？

其實，這是真的，就算是大家推崇的劇情片導演「朝霧淨」也常常是把同一個企劃裡角色設定略做修改拍成不同的新片，像兩女共事一男三角關係的作品柏木小夏和鳳美優演的是超商店員，到了北野未奈和宮本留衣的共演就變成了雜誌社內的風暴ー雖然只是作品做了一些調整就拍了但還是蠻好看的，而這正是AV界有趣的現象，同樣的企劃不同的女優演出感覺就完全不一樣了，除了環肥燕瘦各有偏好之外，性愛演出時每個人的反應也是截然不同，所以片商們往往會把賣得好的作品系列化讓不同的女優演出：

不過問題來了，不同的片商拍攝一模一樣的作品，這沒問題呢？

意思是同樣的作品劇情出現在不同的片商，這樣沒有著作權的問題嗎？這個倒是不用擔心，因為有問題就不會做了，乾，這樣講很沒誠意，原因是作品企劃不是跟片商而是跟著製片公司走，片商可以獨占，但大多不會這麼做，因為製片公司不希望被限制沒辦法和其他片商合作、而片商也不想為了獨占付出任何代價⋯

麻里梨夏曾讓女友的閨蜜片大為流行。圖擷取自dmm.co.jp

最後，企劃也是會退流行的，有些紅極一時的企劃可能會因為片商一下子拍太多或是市場上知名的女優都演過了走入歷史，比方說疫情時很流行的「女朋友要出遠門旅行於是那三天三夜我們翻雲覆雨搞不停」，那時候幾乎所有女優都在「麻里梨夏」之後成了男優女友的閨蜜，但現在這個企劃你就很少看到了，倒也不是不好看，而是被「女友的姊姊主動送上門來於是我就不客氣地狂抽猛送了」這樣的作品取代，因為偷情這件事與其是趁女友出門的時候大做特做不如在她眼皮底下找空檔偷做隨時有可能被抓到更加刺激；然後還有個有趣的現象，就是有些作品退流行後會再「復活」，片商會看市場流行的狀況把它們解凍，引發大家思古之幽情〜

長濱蜜璃讓偷拍片復活。圖擷取自X

有什麼作品是這樣復活的呢？前一陣子八木奈奈演出的「Dream Woman」就是一例，這支作品在玩什麼把戲呢？不是完成女優的夢想，而是找來一堆男優把女優的臉當靶子無差別開火射擊讓她們臉上全醬糊，最好連眼睛都睜不開ー而且請注意喔，八木的作品編號是99，一般片商的作法是有了99就會有100，所以大家可以密切關注片商Moodyz，看看哪位女優是下一個受害著；還有還有，片商Ideapocket不久前也啟動了「醜聞偷拍」的系列，意思就是在女優不知情的情況把她私下的一面紀錄下來，這次中獎的是2024最強新人「長濱蜜璃」，片商是先派了一個男優利用交友軟體靠近她，十八般武藝盡展後終於奪得佳人芳心，兩人回到女方的住處大搞特搞，卻不知道所有的互動以及互相抽動通通都被片商事先安排的攝影機拍了下來，最後更是在男方面前說明爆料長濱蜜璃是個AV女優現場就來了個大亂交：

知名導演朝霧淨只是更換角色設定就拍出兩支好片。圖擷取自av-e-body

當然啦，現在看這些作品和以前看感覺不同，以前會覺得女優被射得一塌糊塗一定很不好受，搞不好眼睛還會因此受傷(因為有些男優的後座力真的很強)，但大家現在知道了，不是射到女優臉上的都是洨朋友，有些是片商特調的假精液，只是做個樣子給大家看的；至於什麼偷拍的企劃也不像片商說的完全沒腳本，事實上，那支作品的腳本寫得更加仔細，男女優什麼時候要做什麼事都寫得清清楚楚，是最沒有辦法即興演出的作品⋯

到現在為止，出差的片子還是很流行。圖擷取自s1s1s1.com

了解了這些，就是我們成為了大人的證明。