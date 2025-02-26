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當會計師太累…正妹轉職「出租女友」 瞞父母3年收入翻倍買2房

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名29歲的正妹卡蒂亞(Katija Cortez)，原本是名會計師，為了能有更好的生活，她決定轉行成為伴遊。圖擷取自卡蒂亞IG
澳洲一名29歲的正妹卡蒂亞(Katija Cortez)，原本是名會計師，為了能有更好的生活，她決定轉行成為伴遊。圖擷取自卡蒂亞IG

澳洲一名29歲的正妹卡蒂亞(Katija Cortez)，原本是名會計師，每周工作60小時卻入不敷出，為了能有更好的生活，她決定轉行成為伴遊。如今，每小時的收入比過去一周的薪水還高，甚至還買下兩間房產，卡蒂亞坦言，她還瞞著父母長達3年，直到事業成功才敢坦承。

根據外媒「每日鏡報」報導，卡蒂亞指出自己從未夢想成為會計師，起初只是因為實習被錄取而留下，她透露這份工作的薪水，每周約台幣2.5萬元，但工時長達12小時，甚至連周末也要加班。

長時間的工作使她感到疲憊，苦撐7年後，決定尋找其他賺錢方式。一次偶然機會下，朋友推薦她加入伴遊經紀公司，起初只是想賺取額外收入，沒想到卻讓她的人生翻轉。

卡蒂亞透露，剛開始來的客戶年紀較輕，主要是一起參加配對或喝酒，但真正高收入的來源，是來自那些年紀較大的客戶。如今，卡蒂亞的客戶會帶她去高級餐廳、主題樂園，甚至出國旅行，現在她光是一個小時的收入，就等同過去一周的薪水。

然而，這樣的職業轉變令她擔心父母的反應，因此她決定隱瞞家人，直到自己真的事業成功再坦承。卡蒂亞說，由於父母不太用社群軟體，她才成功隱瞞了3年。

卡蒂亞靠著伴遊工作買下2間房產，並獲得《花花公子》2023年度玩伴頭銜，才向父母坦白。她的母親是名心理學教授，聽到後感到失望，但父親卻出乎意料地接受。

卡蒂亞表示，她以往每天清晨5點起床，搭地鐵通勤，如今她擁有2間房產，還能自由安排時間，去各地旅遊，甚至她還創立自己的播客節目，分享這份工作給她帶來的樂趣及富裕感。

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