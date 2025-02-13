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律師曝美女級客戶被包養「月薪」150萬 直呼：也想擠進包養圈

聯合新聞網／ 綜合報導
女子驚吐被富豪包養兩個月的費用是300萬元，讓律師也想擠進包養圈。此為示意圖／ingimage
女子驚吐被富豪包養兩個月的費用是300萬元，讓律師也想擠進包養圈。此為示意圖／ingimage

「黑心律師」楊律師近日曝光一則奇聞，表示接觸一名美女級客戶，因為發現她住在別人幫付租金的新建大樓，果不其然被富豪包養，隨後客戶還透露被包養的金額，表示富豪兩個月給她300萬元，讓律師直呼：「我也想擠進那個圈子，包養或被包養」。

「黑心律師」楊律師10日在臉書表示，因為工作接觸到一名美女級客戶，言談之間發現她住在別人幫付租金的新建大樓，讓他忍不住猜想是否被包養，在之後的對話裡便證實了女方被包養的事實。

美女客戶還驚吐包養的金額數字，表示富豪兩個月內共付她300萬元。此外，她還透露，在她的朋友圈中，無論男女也有很多人被包養，有些很帥、很高、很壯的男性友人則選擇被富婆包養，每月的包養費為100萬元。

由於被包養的「月薪」相當驚人，均是百萬起跳，讓楊律師直呼，也想擠進包養圈，包養或被包養。楊律師並在留言區貼上於2017年的舊文表示，希望有美女給她包養，或直接有美女來包養他，但直言自己性欲很強，「有美女，是我賺到吧。我每晚都要，妳會很累，妳會大賠喔」。

網友見文則表示：「一個月150萬的包養費，嚇死人了」、「行情真好」、「300萬耶！到底是什麼樣性質的女性，可以有這種行情」，有人說：「看看聽聽就好，除非是富豪是短期嚐鮮」，還有人表示，即便被包養的「月薪」直接少了一個零也願意。

包養 律師 月薪 租金

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