南投吃麵正妹IG找到了！23歲小網紅 幫家裡「斬雞頭」反差魅力爆棚

南投市公所日前與南投戲院合作，推出「南投古城食字路口｜食全食美社群創作挑戰賽」，旨在推廣在地美食，參賽者可爭取最高1萬元的獎金。不過活動初期並未引起太多關注，直到一位美女吃麵的照片被瘋傳，才迅速引起討論。如今，這位美女的社群帳號也被網友找到了，原來她是道地南投女孩呂姿妤。

南投戲院1日在粉專貼出照片，可以看到美女吃「南投意麵」的養眼畫面，讓整碗麵的美味程度再加分。貼文曝光至今已吸引近2千人按讚，網友紛紛表示，「這個正妹，當代言人好了」、「覺得這個小姐姐可以」、「她的感覺好好吃」、「真香」。

照片瘋傳數日，近日也被網友找到這位美女的社群帳號及背景，她是來自南投的在地女孩呂姿妤，現年23歲，家裡經營雞肉生意，因此她處理雞肉時手法相當熟練，切雞頭動作迅速流暢，有著十足的反差魅力。她這次參加比賽是因為平時就愛吃美食，也喜歡拍照，沒想到意外暴紅。

呂姿妤表示，許多人在她的社交平台下留言，甚至有時在街上有人會問她是不是那個吃意麵的女生。事實上，呂姿妤本身就是一名小網紅，Instagram的追蹤人數已經超過萬人。