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AV女神河北彩伽以歌手身分出道！單曲這天上架 MV驚見床上親密互動

香港01／ 撰文／番茄妹
AV女優河北彩伽。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影
AV女優河北彩伽。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

日本一線AV女優河北彩伽擁有「三上悠亞接班人」和「天下第一人」稱號，自出道起便獲得超高人氣。日前河北彩伽於社交平台上宣布正式以歌手出道，並將發布第一首個人單曲，讓一眾老司機們都表示超期待！

河北彩伽將以歌手「萌名」出道

近年河北彩伽積極向藝能界發展，除了出演香港電視劇《東京愛情動作故事》，還參與台灣電影《異世界歸來的我錯過了愛情》的演出，她還曾現身於ViuTV的旅遊節目《沖繩任你點》，可見她除了作為AV女優之外，亦漸漸地往不同方面發展。

河北彩伽曾參與香港電視劇《東京愛情動作故事》演出

而去年河北彩伽於台灣舉行見面會時，向粉絲驚喜獻唱了一首名為「花水木」的青窈的名曲，其穩定厚實的歌聲令一眾粉絲都為之驚嘆，更激讚其歌喉為「天籟之音」。河北曾表示，自己小時候其實並不喜歡唱歌，是後來被媽媽稱讚後才慢慢喜歡上唱歌，並希望未來能夠舉辦自己的演唱會，而她的夢想終於再近一步了！

河北彩伽社交平台發布唱歌片段

日前，河北彩伽於社交平台上宣布正式以歌手身分出道，並會以藝名「萌名」進行有關音樂和戲劇的活動，她於YouTube和TikTok上亦以新藝名「萌名」開設了新的帳戶。河北彩伽還同時公布自己將推出首支個人出道單曲《ずつとー緒》，更有新歌預告推出，聲線相當不俗，而片段中所見除了有河北彩伽甜美的笑容外，還有不少跟男主角互動的甜蜜畫面，當中有幾幕河北更躺在床上，歌曲將會於2月12日在音樂串流平台上架，而唱片則會於3月26日正式發售。

河北彩伽發布個人單曲預告

進軍樂壇消息一出，即引起網友熱論，有不少老司機們聽了即將發行的單曲預告版後都大讚歌曲「也太好聽了吧」，河北彩伽的歌喉真的是「被天使吻過的聲音」，極度期待新歌的發行，並且已經預備好購買唱片支持。

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文章授權轉載自《香港01》

女優 日本

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