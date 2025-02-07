【一劍浣春秋】一面禁慾500天一面天天好幾炮！為什麼AV女優都是千面女郎？

看著這位穿著性感內衣的女人，你知道她是誰嗎？

她叫AIKA，是即將宣布「新店」的泡泡姬ー在這邊解釋一下，這裡的新店不是新北市的那個新店，而是這位自稱日本第一炮⋯不是，是泡姬的AIKA即將去報到的泰國浴店家，了解日本風俗文化的朋友就知道這些在氣墊床上服務客人的泡泡姬每做一陣子就會轉換服務的店家，理由很簡單，因為男人太喜新厭舊，哪怕你技術一流是個功夫茶還是個爹不疼娘不愛八世苦命專殺戀愛客的清純妹子同樣的招術一直用客人是會膩的，所以她們必須當個遊牧民族，這間店生意不行了就趕快換間店做，然後就可以從一隻老母雞變成第一天上班的小雞雞，讓不認識她的男人爭先恐後要得到她的第一次⋯

不過話說回來，這不就是片商S1的專屬女優「花愛麗絲」？

這是即將公布新店的日本第一泡姬AIKA。圖擷取自X

沒錯，就是她，而且請注意喔，這不是盜圖，她是要去新店報到準備吸乾客人錢包和蛋藥庫的泰國浴場泡泡姬AIKA，也是AV女優花愛麗絲，但兩個人是同一人卻也不是同一人ー聽我這樣講你可能會覺得什麼跟什麼但這是日本暗黑界很普遍的現象，當她拍A片的時候就是花愛麗絲，當她在店裡伺候客人的時候就是AIKA，人是同一個沒錯，但兩個身分是完全不相干的：

AIKA就是AV女優花愛麗絲。圖擷取自X

所以當她以花愛麗絲的名字拍片時，片商說她「禁慾一年半」、「已經500天沒打炮了」並不算錯，因為以「悠紗有朱」之名拍A片的她在引退後確實一年半沒有在淫光幕前演出，這個身分是禁慾一年半沒錯；但另一方面她以AIKA之名做風俗那可真是門庭若市一炮難求，只要上班就是滿單，你有錢還不見得約得到呢〜

很荒謬是不是？但這就是AV界的日常，不要說花愛麗絲或是她所屬的經紀公司是這樣了，其他的事務所也一樣，隨便查就可以發現橘京花和及川海都名列風俗店的花名冊，只是沒有像AIKA那麼大剌剌地現身給你看；至於經紀公司管不管旗下的女優賣肉呢？答案是不管，只要你不用他們給的藝名去賣就沒事，為什麼要限制女優用藝名去賣呢？因為事情不是他們仲介的，這些事務所不想扯上關係，換個方向來說，沒有分到好處，他們才不想把藝名給女優用⋯

七海那美從未承認舞台劇演員的身分。圖擷取自X

明白了藝名的學問，你就知道為什麼女優有很多藝名然後好像都不相關似的，因為每個藝名有每個藝名不同的意思，比方說目前是天下第一人的河北彩伽，她最近以「萌名」的名字展開歌手的活動，2月12月單曲就要在串流平台上架，這意味著當她是萌名的時候最好不要白目地去問她在床上喜歡什麼姿勢，那肯定會讓人家白眼翻到後腦勺；又比方說七海那美，拍A片的時候她是浪裡白條有18年資歷的游泳健將，是連男優都小弟弟和大拇指一起豎起來的神Body，但另一方面她也是舞台劇演員「葉月陽葵」，而且她說什麼都不承認另一個身分，只因為她想把兩個身分的工作都做好：

河北彩花以萌名的名字歌手出道。圖擷取自X

這就是AV女優這個職業有趣的地方，以後不要再覺得她們一直在換名字然後身份比素還真還多，因為每個名字都有它的意義，不是爽叫什麼就什麼的〜