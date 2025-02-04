【一劍浣春秋】你相信嗎？AV女優也會入戲太深！

每次帶女優到台灣做活動，她們幾乎都會被問到：「你是S還是M？」

S指的是在性愛中比較主動的一方，他們通常殺氣騰騰，會針對另一半的性感帶攻擊，除了露骨的情話說不完有時候動作還挺粗暴的；而相對於S，M則是被動的一方，他們可能不知道怎麼進攻、可能覺得受比施更有福、在當今AV界愈玩愈過火的情況下他們大多會變成受虐的一方，被掐脖子賞巴掌然後再打屁股，肉體有多痛苦，情緒就有多高昂〜

那女優是S還是M比較多？

做痴女出了名的相澤南。圖擷取自X

答案是M，也就是說在性愛中她們大多是「受」的一方，只是程度有差別；不過還是那句老話，自從成為女優後，這些女孩就戴上了名為「人設」的面具，她們說的、甚至是你看到的都不見得是真實，除非成為非常親密的朋友或是交往的對象否則你永遠了解她們在想什麼ー而且最扯的是不管是片商和事務所的人設還是她們在床上真如所講的那樣，在AV界你永遠沒辦法保持同一個面向，就像是吃人夠夠做痴女出了名的相澤南，在AV生涯中偶爾也要當個被欺負的濕濕小可愛，理由很簡單，影迷會看膩，銷售會下滑，然後女優的壽命就縮短了⋯

河北彩伽是現在業界的頂峰。圖擷取自X

這就是為什麼有些女優會在出道一陣子後轉換片商的原因，如果可以的話最好是像三上悠亞和河北彩伽一樣立於業界的頂峰、片子就算都長得很像也會有粉絲買單，但大部分的女優都面臨轉型的問題，所以最常見的就像偶像片商做完後轉進戲劇片商發展ー像宇宙無敵美少女的「明里紬」、像出道邁向14週年的「小島南」都是在偶像片商待好待滿後開始轉型，那時候除了床上的技巧外還要證明自己擁有戲劇的演技：

從美少女到戲劇高手，明里紬轉型得很成功。圖擷取自X

這沒有想像中容易。如果你一開始看明里紬在片商Attackers的演出就知道她連台詞都說不好，不過沒關係，她學得很快，現在每個月兩支作品一支S一支M，她可以是進擊的痴女也可以是被虐的人妻，台詞說得溜而且一個眼神一個動作都是戲，進步完全看得見；但不是每個人都能像她一樣各種模式切來切去都完全不受影響的，最近就有好幾個女優說拍攝戲劇片後「走不出來」、情緒大受影響甚至出現精神創傷的症狀⋯

二宮光說自己無法抽離角色，導致身心都出狀況。圖擷取自X

首先就是不久前引退的「二宮光」，她說在片商Attackers時接了很多凌虐的近親相姦的作品，因為投戲的時候太過投入，就算導演喊卡了她還是難以抽離角色所以相當痛苦，累積下來讓她身體也出了狀況，後期拍片的時候常因為過度呼吸導致沒辦法拍下去，最後只能選擇退休；而不久前到台灣舉辦攝影會的七嶋舞也一樣，她說自己非常M，但所屬的片商蠻喜歡安排她演出很S的角色，之前ABF-175的作品要她演出一個誘惑鄰居的痴女時她就相當為難，明明自己就不是這樣的人啊，結果拍完後讓她有些混亂，覺得自己都快不是自己惹〜

七嶋舞也說自己都不自己了。圖擷取自X

所以別懷疑，即便是拍A片的女優也會有入戲太深無法抽離的問題，而且在戲劇片大受歡迎的現在，像二宮光這樣的狀況只會多不會少，所以要如何開導她們在拍完片子後就放下劇中的角色是很重要的，因為看起來那不是個案，已經慢慢成為一種現象了⋯

吉村卓現在是很受信賴的男優。圖擷取自X

至於看到標題誤以為是女優由性而愛、和男優「啪」完對手戲後就愛上對方的朋友在這邊也說明一下，這種事也蠻常見的，不只是女優、也有很多年輕的男優暈船，所以業界才會有禁止男優向女優索取聯絡方式、甚至禁止女優和男優私下見面的潛規則，就是不想男女優入肉完入戲太深搞曖昧搞到大家片子都拍不下去，這也是業界目前很傷腦筋的事，所以為什麼女優都說自己喜歡歐吉桑，除了是男優老化太嚴重之外也是因為規模大一點的片商因為怕女優被年輕男優拐走所以偏好和資深男優合作，也因為如此，所以吉村卓大叔才會出道30年了還不時每天要打兩發：

更，好羨慕啊。