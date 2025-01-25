【一劍浣春秋】橫濱女子出事！為什麼職棒球員特別容易勾搭女優

本週最大的八卦是什麼？自然是「最多勝投手」幽會「人氣AV女優」被抓到了：

簡單交代一下始末，「最多勝投手」指的是日本職棒橫濱DeNA隊的王牌左投「東克樹」，為了備戰今年球季，他很早就拋妻棄子、一個人來到了出身地的名古屋自主訓練，然後他收到了過去在朋友聚會上認識、一起「做」了五六次的女優「末廣純」來訊，原來她也到了名古屋舉辦活動，於是兩人就約在東克樹住的酒店一起去HAPPY〜

雖然兩人都是分開走，不過還是被狗仔全程跟拍；而知道被逮個正著後，東克樹也坦承兩人確實做了不該做的事，同時土下座和老婆道歉，在被責備「想偷吃就不要被抓到」並且被要求「必須更加努力在今年球季有所表現」後，東克樹說自己是羞愧得無地自容；至於末廣純呢？事情發生後她就暫停更新社群冷處理，而根據相關業者的說法，這次的「腥」聞算是男方「偷吃」而不是雙方「不倫」，由於末廣純是業界有名的橫濱女子、沒事做就會去看球，所以事情發生到現在也沒有人質疑是「買春」，照說不會影響到她的AV生涯，現在低調一點等風頭過去就好惹：

但問題是，為什麼職棒選手很容易和AV女優扯上關係？

之前的「達比修有」就和現在已經是時尚教主「明日花綺羅」鬧出緋聞，後來也和田中將大因為成瀨心美在社群上鬥嘴；更不要說之前巨人隊的投手「吉武真太郎」和AV女優「草莓牛奶」的緋聞，一個只要玩玩一個自以為是對方的正宮娘娘，最後當然是無言的結局ー在被吉武斷絕聯絡後傷心欲絕的草莓牛奶就想不開了，一口氣吞了40顆安眠藥順便還割了腕，通知了經紀人後就昏昏沉沉地睡著了，結果事情鬧大，她割腕的照片上了八卦雜誌，怵目驚心啊⋯

然後呢？吉武真太郎有怎麼樣嗎？沒有喔，他還是繼續當他的投手，沒有任何懲處，所以東克樹也一樣，社群發完道歉聲明就沒事，畢竟他是日本國家武士隊等級的大投手，球隊沒有他不行ー當然，這也是因為AV女優相對地位比較低，不管是單純下半身的交流又或者是把她們當小三都是風險很低的事，就算被抓到大部分的AV女優也都會選擇息事寧人不敢多說，風暴不至於擴大：

最後，為什麼職棒球員特別容易認識到AV女優？為什麼我們認識不到？

先來講個小故事，在週刊文春的報導公布前東克樹就已經知道了消息並且和老婆大人回報請求原諒，而未廣純呢？她也是事先就知道「被拍到了」並且透露給她同樣是AV女優的閨蜜知道，所以消息靈通的業界人士都嘛在兩三天前就知道消息了；至於為什麼球員很容易認識女優呢？那就要從她們這個行業說起了：

因為AV女優多半具備多種身份，除了是拍A片的演員之外，她們有些時候是八大產業的從業人員、有時是歌手、有時是角色表演的玩家，還有時候要回老家做自己⋯多樣不同的風貌造就了她們交往相當複雜，AV女優的職業又很容易被某些有心人當做拓展人脈的工具，再加上職棒球員在日本不僅社會地位高又多金，所以雙方很容易一拍即合，球員不排斥多交幾個朋友甚至發展進一步的關係，女優也樂得多交幾個這樣的「好朋友」⋯

所以，東克樹之後，應該還會有下一個和AV女優啪啪啪的職棒球員吧？