【一劍浣春秋】足以毀掉暗黑生涯 女優最怕「炎上」！

炎上！

什麼是炎上？這是日本用語，原指猛烈的火焰燒起來了，後來變成一個人在網路上失言或因各種大小事件引起紛爭結果遭到網友猛烈攻擊，現在的AV女優多半被要求經營網路，自然也很容易碰到這種狀況：

因為去棒球場拍片導致炎上的小野寺舞。圖擷取自X

最容易導致她們被炎上的原因是什麼？自然是不恰當的行為，近來最著名的例子就是「小野寺舞」在西武球場拍片的事，她在「青く染まるスタンド狙え 決めろまいちゃん」這支短片中飾演去棒球場看球的球迷，看完球後就被帶去啪啪啪了，然後她就被罵爆〜

就是這作品害了小野寺舞。圖擷取自dmm

為什麼？因為在劇照中有提到小野寺舞去看的那支球隊「勝率３割強(勝率只有3成多)」、「貧打の打線」，明眼人一看就知道是去位在埼玉西武巨蛋球場拍攝，雖然只是拍她被帶走的畫面，啪啪啪的過程是另外開房間拍的，但還是有球迷非常不滿：

小野寺舞真的喜歡棒球。圖擷取自X

看到社群湧入一堆漫罵的留言，小野寺舞當然心情不會太好，所以她在社群發文說自己身心俱疲，自己是真的喜歡棒球也喜歡拍片，但現在能做的就是不管外界的批評做好自己的工作，最後，感謝購買作品的每一個人ー其實她這話並不假，因為她還真的在休假的時候去看過西武的比賽，可能因為當天穿得很漂亮心情很好，所以她還自拍上社群⋯

可能有些人覺得需要這麼在意嗎？不過一般的AV女優還真的擋不住網友們謾罵的炮火，雖然她們被要求經營社群、還有些女優擁有百萬大軍的追蹤數，但實際上她們非常缺乏「網紅意識」ー比方說什麼話最好不要說、什麼事可能會引爆網友的怒火她們大多不知道，再加上日本人強調為人著想的民族性以及AV新法對女優的保護讓她們大多不知道怎麼處理社群燒起來的狀況，於是她們就會像小野寺舞一樣身心俱疲：

被盜版廠商針對的石川澪。圖擷取自X

另一個例子則是不久前發文說「要好好思考未來」的石川澪，這位美少女的天花板不久前看到盜版網站被查封後首頁放了自己為反盜版代言的照片後在小號發文說：「感覺是我消滅這個網站，真帥氣呢・」結果想不到盜版網站迅速另起爐灶，改了域名後捲土重來然後用相同的照片嘲笑石川澪，說以後看她的片子通通沒有廣告，接著就有人去嘲笑發文的石川澪惹ー這讓她非常受傷，一來是被放在首頁又不是她做的、二來她拍那個代言廣告其實沒拿多少報酬結果現在搞成這樣，最後也是最重要的是每個AV女優都被教育說她們的心血被盜版業者糟蹋，整個業界因此受到侵蝕，她不明白為什麼做對的事要被冷嘲熱諷？

被控棄貓的石原希望。圖擷取自X

也難怪她要好好思考未來、後來乾脆關閉帳號讓人非常擔心；還有一種是女優完全沒做什麼就社群爆炸，比方說椎名空突然被國中時代的同學公布畢業紀念冊結果身分曝光，又比方說不久前石原希望突然被炎上系網紅(就是到處引戰的網紅)爆料說她愛貓全是假象其實是想棄貓的狠心飼主，這種就要非常小心地回應了，一不小心就是提油救火會讓火愈燒愈旺：這點椎名空做得很好，她是狠狠嘲笑爆料的同學說他在學生時代就是有名的小孬孬，既不否認爆料又給對方痛恨的一擊；至於石原希望因為牽涉到了敏感的動保議題，所以到目前還沒有回應⋯

被爆料身份的椎名空。圖擷取自graphis

什麼？你說事務所在幹嘛？他們比女優更不熟網路，所以除了灌灌心靈雞湯外，基本上沒作用〜