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「之前在床上被前男友狠狠欺負…」母胎男崩潰！老司機秒懂關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，自己是母胎單身，第一次交女友，不料女友近期說「之前的男友都在床上狠狠欺負她」，讓他沮喪到快崩潰。示意圖／Ingimage
一名男網友分享，自己是母胎單身，第一次交女友，不料女友近期說「之前的男友都在床上狠狠欺負她」，讓他沮喪到快崩潰。示意圖／Ingimage

性生活情侶維繫感情的一大關鍵，一名男網友分享，自己是母胎單身，第一次交女友，不料女友近期說「之前的男友都在床上狠狠欺負她」，讓他沮喪到快崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「女友在床上被前男友狠狠欺負」為題，指出自己是第一次交女友，女友過去曾有其他對象，交往一陣子後也發生性關係，沒想到女友卻稱「之前的男友都在床上狠狠欺負她」，讓他聽了相當沮喪，好奇發問「我這樣是正常的嗎？還是都是女友和她前男友的問題？」。

貼文一出後，多數網友都表示「不是，你女友沒事幹嘛跟你說她跟前任的房事啊，就算男生沒有處女情結，聽完一樣會心態失衡啊」、「正常，你的女友以前是別人的玩具」、「你女友蠻白目的，這種事幹嘛拿出來讓男友知道，交往中提前任我會生氣耶，除非是你自己開口問就另當別論」、「她應該很信任你才會跟你說，但如果你真的介意就坦承的跟她說，然後商量解決方法」。

不過，也有不少老司機持相反意見，指出「她要你在床上狠狠欺負她，還聽不懂嗎？」、「正解，她沒要你難過，她要你跟進，但是看得出你是真心喜歡對方」、「身為女生，正解，女友就是要男生當抖S啊」、「正解，這種還聽不懂，沒救，就狠狠欺負寶貝，是不會嗎？在床上大膽點刺激點，慾望全部打開」、「只是想暗示你，她喜歡被狠狠的欺負」。

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