【一劍浣春秋】先有雞還是先有蛋？女優解禁大不同！

未步奈奈、人生第一次的大亂交解禁。

片商一口氣動用了20位男優，前後左右上上下下AABB包抄也包操未步奈奈那嬌小的身體，雖然說是女優自己提出企劃的片子，但俗話說得好，雙拳難敵四手、一穴擋不住多屌，未步奈奈到後來是左支右絀連聲音都叫不太出來，看起來是壞了⋯

大亂交解禁的未步奈奈。圖擷取自x

然後片商是這麼說的，未步奈奈進入了暗黑人生的第二章，意思是說她更進化了，以後沒什麼片子可以難得倒她了ー當然我們都知道身為業界最頂尖片商的女優，未步奈奈不會遇到太為難人的作品企劃，不過話說回來，同時面對20位男優也是很大的挑戰，究竟〜片商和事務所是怎麼道德勸說的，讓未步奈奈點頭答應演出的？

這就要從片商的作業模式說起了，以未步奈奈所屬的片商「S1」為例，所有的女優都有自己的製作人，除非女優要離開或是製作人離職，不然基本上就是這位製作人負責女優在這家片商所有的作品ー這樣的工作模式壞處是同一個人難免有他的盲點，很多粉絲詬病S1的女優作品都長得很像就是這麼回事；但好處就是大家合作久了有信賴感，女優會相信製作人是為了自己好，為了愈來愈紅或是在業界生存下去她們願意配合：

同場對決25人的本鄉愛。圖擷取自x

所以未步奈奈被20位男優亂棒圍毆，本鄉愛也同場被25位男優蠶食鯨吞，新有菜也中出解禁⋯在過去，她們這種等級的女優很難做那麼激烈的演出，不過在這一行目前不是你死就是我活的環境裡，女優都願意為了生存配合片商的要求ー不過問題來了，除了未步奈奈大亂交解禁之外，還有另外一批女優也在解禁，讓我們把目光投向片商Attackers，最近他們讓「雅子里菜」以及「雪奈真冬」先後黑人解禁，也讓「生田望美」和「天野碧」被走後門肛肛好，因為她們都不是片商用契約框下來的專屬女優，那，片商是怎麼決定讓她們解禁的？

黑人解禁的雅子里菜。圖擷取自dmm

那就是完全不一樣的玩法了：簡單地說吧，未步奈奈的大亂交是先有女優再有企劃，片商以未步奈奈的暗黑人生出發提供亂棒圍毆的作品企劃；而雅子里菜就不太一樣了，那是片商先有企劃再來找女優，也就是說片商想要拍黑人或是肛交解禁的企劃然後廣發英雄帖，看看誰願意演出：

也許會有人想問，真的會有人想演出這種企劃嗎？女優是被逼的還是自願的？

被男優肛肛好的天野碧。圖擷取自dmm

以現在AV新法實施後的環境，女優只要不爽現場就可以走人，應該可以排除被逼的選項；而且就片商的說法，這樣的企劃其實不愁沒有女優演出，在演出之前還要做面試和願意演出的女優談過後才會決定人選ー為什麼那麼搶手呢？一來這樣的作品片酬比較高，因為你等於是奪走人家的第一次，那是要包紅包的；二來Attackers在業界也是喊水會結凍的片商，女優去那邊演出是有好處的，她們會更容易被影迷注意到、如果作品賣得好也有利於AV生涯的延續，運氣好的話就可以一炮而紅，成為市場上最搶手的發片機器⋯

被男優射進去的新有菜。圖擷取自x

所以這樣的作品可以一直產出，差別在於這大多是經紀公司會去勸說女優接受片商的企劃，這是一個賭注，賭說用一次的犧牲來換取將來成功的機會，就算沒有成功至少也拿到比較高額的遮羞費ー所以同樣是生涯的重大解禁，玩法和心態是完全不同的，而這，也反映了女優等級的高低：

想想也是很辛苦的。