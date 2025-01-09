AV女神突訪台！網友捕獲野生「河北彩伽」廟前開吃 1日行程曝光

她是誰？有民眾昨（8日）在大稻程慈聖宮吃飯，忽然看到旁邊有位正妹也在用餐，還有不少人圍著她拍照和攝影，好奇在網上詢問是否有人知道她的身分？結果立刻有人認出是日本知名AV女優河北彩伽，河北本人也在社群分享在台灣工作的照片及限動，令粉絲相當驚喜。

現年25歲的日本人氣AV女優河北彩伽一出道就獲得高人氣，在台灣也有相當多的粉絲。8日晚間她突然在X上分享多張照片，宣布自己7日就來到台灣的消息，同時也在IG限動分享整天的觀光行程。

只見她穿著藍色上衣、下著白色雪紡紗長裙，顯得優雅又有氣質，參訪路線從廟宇到書店，最後與雙連站附近的燈飾光廊合影。晚上她疑似在火鍋店用餐，也應店家要求簽名留念，旁邊還有拿著手機排隊等簽名的粉絲，十分親民。

她的身影也被路過民眾捕獲，有網友在Dcard上傳她在大稻程慈聖宮吃小吃的影片，好奇詢問她的身分，隨後就有人揭曉答案「河北彩伽」，眾人也紛紛留言「我婆」、「女神」、「從來沒看過她的片，但她真的好漂亮」、「天啊！這樣都能遇到」、「我也想遇到」，更有人仔細觀察後指出「都沒人注意到她好像在把菜挑出來嗎，好好笑」。