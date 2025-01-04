和男友都是第一次愛愛 她急問「怎麼克服羞恥感」？過來人曝實用建議

你還記得跟另一半的「第一次」經驗嗎？一名女網友分享，自己和男友都是彼此的「第一次」，但男友總是找不到敏感點，覺得很沒有成就感，甚至提議買玩具來找，但她卻覺得很羞恥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大家都是怎麼克服羞恥感的」為題，指出自己和男友都是彼此的第一次，每次服務男友，他很快就受不了，反觀男友服務她時，卻只感覺到舒服，並沒有高潮，讓男友相當沒有成就感。

這名女網友進一步說明，自己並沒有解決需求過，男友也提議買玩具找敏感點，但無論是哪一種方法，她光想就覺得非常羞恥，好奇發問「想知道大家都是怎麼克服羞恥感的？」。

貼文一出後，多數網友都表示「我覺得妳可以先放輕鬆不要太緊張，然後我自己覺得自己探索是很正常的一件事」、「首先要克服的就是羞恥心，性不是羞恥的，性是美好的，想要探索性是一件很棒的事情」、「就很投入就好啊！第一次跟男友愛愛，他也小緊張一下」、「會舒服應該就算敏感的地方吧」。

此外，也有女網友給出實用建議，指出「在家裡沒辦法，所以我都是自己去旅館、帶著玩具去放鬆的，而且通常旅館都有影片可以看，可以把聲音開大一點，這樣就不會覺得自己來很羞恥，呻吟出聲也不用擔心被聽見」、「或者可以先從非侵入性的玩具開始」。