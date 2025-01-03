【一劍浣春秋】是女優也是蕾絲邊！片商和事務所要怎麼經營？

魔鏡啊魔鏡，AV女優中有沒有女同志？

這問題很簡單，應該很多朋友會想到「椎名空」：沒錯，當初以街頭歌手身分出道的她後來以「美少年」的形象走紅，因為是他也是她所以這位女優在AV界戲路非常寬廣，可以與男優演出純愛片也能以女同志的身分前進最強片商S1替吉高寧寧「蕾絲解禁」，讓她知道女人比男優更知道哪裡舒服〜

椎名空很敢在社群放閃。圖擷取自X

再加上與許多女優如月島菜菜子、宮崎彩以及相澤南的「好交情」甚至是自拍一些曖昧的照片，讓椎名空成為當時最吸睛的女優，而片商也樂得撮合她們成為淫幕情侶，所以椎名空和月島菜菜子以及宮崎彩都有一起拍片，讓大家看看她們的感情有多好ー不過話說回來，雖然椎名空的形象鮮明、也留下了非常多蕾絲邊的作品，但還是有些粉絲懷疑一切都是幻覺，椎名空真的是女同志嗎？還是片商的設定？

椎名空是業界最著名的同志女優。圖擷取自graphis

別懷疑，她真的是同志，一般男性粉絲半信半疑很正常，她在台灣的活動可是很多同志粉絲參加的，假的是騙不了他們的；而從椎名空不但活動場場爆滿甚至還因此發了一些她設計的小飾品供粉絲收藏就知道她是貨真價實的而不是設定，在社群和其他女優調情的照片不為了流量而是做自己，而且從以前到現在也只有椎名空一個人可以做得這麼自然這麼熱情，自日本開始有AV女優這個職業以來沒人能像他做得這麼奔放：

也難怪這麼久沒發片，椎名空仍然是很多粉絲希望邀請來台灣的對象，不過問題來了，椎名空敢秀也愛秀、後來紅了當然不要緊，那事務所一開始沒意見嗎？然後，在椎名空淡出淫光幕後會不會有女優接下她的棒子(不是物理的)？沒有事務所和片商在看到椎名空的成功後想要複製一個她？

新有菜宣布引退。圖擷取自X

先講第一個問題，事務所當然知道她的性向，不過並沒有聲張ー是的，就算在TRE台北國際成人展是用「美少年」來介紹她出場，但在日本椎名空可是從頭到尾都沒有承認自己是蕾絲邊，理由是有些事心照不宣就好，講太明可能就會讓某些粉絲反感了ー所以看到這邊您就知道了，雖然所有女優都是過客，即便是超強的女優如新有菜也只會做滿九年、平成世代第一人佐山愛則是要在年資滿18年的今年9月引退不幹，但為了能讓她們發揮最大的商業價值所以片商和事務所都會採取最安全的行銷方式，椎名空的成功雖然讓他收穫了一群死忠的粉絲但對業界而言他的行銷方式和經營社群的方法並不是那麼安全，所以他可能是天下第一人也可能是最後一人⋯

佐山愛也在出道18年的今年不做了。圖擷取自X

那AV界還有其他女同志嗎？

現在最多就像渡邊茉莉花一樣，模糊性向的說法。圖擷取自X

當然還是有的，不過一來她們不會聲張，從社群發文或是直播上幾乎察覺不出來；二來片商和事務所也不會拿這件事說嘴，因為像藍川美玲這樣坦承自己是雙性戀以及像富田葵這樣要求片商絕對不可以找男優合作的正港女同志都沒有待太久就消失了，現在最多最多只敢像「渡邊茉莉花」一樣說自己女性經驗多於男性經驗，來到AV界是想確定自己的性向，然後就被男優撞到唉唉叫已哭已哭，不是很敢去碰觸那一塊惹〜

以上，就是AV界的女同志現象。