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一進浴室「驚見飛機杯」！媳婦尷尬：公公形象老實怎麼會用？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，先生是職軍，加上婆婆不住家裡，家中通常只有她跟公公兩個人住，前幾天公公洗完澡，她竟發現有一個飛機杯留在浴室，好奇發問「我該裝作不知道嗎？」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，先生是職軍，加上婆婆不住家裡，家中通常只有她跟公公兩個人住，前幾天公公洗完澡，她竟發現有一個飛機杯留在浴室，好奇發問「我該裝作不知道嗎？」。示意圖／Ingimage

遇到這種情況，你會裝不知道嗎？一名女網友分享，先生是職軍，加上婆婆不住家裡，家中通常只有她跟公公兩個人住，前幾天公公洗完澡，她竟發現有一個飛機杯留在浴室，好奇發問「我該裝作不知道嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，先生是職業軍人，而婆婆長期靈修，並沒有住在家裡，家裡平常只有她與公公在。某天晚上準備要洗澡，進浴室時發現竟然有一個飛機杯，讓她相當尷尬。

這名女網友進一步說明，因為公公平時的形象非常老實，發現飛機杯後的第一個反應是「公公怎麼會用這種東西？好驚訝！」，同時也好奇「要裝作不知道？還是應該請對方拿走呢？」。

貼文一出後，不少網友都表示「裝作不知道就好了，就是老實才用飛機杯」、「當然裝不知道啊」、「裝不知道就好，幫他拿？你讓他以後怎麼面對你？還會用表示身體還不錯，洗乾淨的飛機杯，比去外面找還健康安全」、「還好吧，現在的人不用情趣產品的已經算稀有了，他只是衰小被發現而已」。

公公 婆婆 浴室 軍人

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