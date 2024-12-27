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飽覽4545支A片！他靠自學通過日語N2檢定 嗨喊：謝謝蒼井空

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國青年靠看A片自學日文，飽覽4545片後一舉通過日語N2檢定。圖／擷自Jakku Song YT頻道影片
一名中國青年靠看A片自學日文，飽覽4545片後一舉通過日語N2檢定。圖／擷自Jakku Song YT頻道影片

許多人學習外文皆因興趣使然，甚至因此深入學習達到足以考證照的程度。近期就有一名中國人，因為熱愛日本AV文化，在看了4545支A片後，自認日文能力進步很多，便報名參加日本語能力試驗，結果一舉拿下「N2」資格，離最高級「N1」僅一步之遙，讓他開心的連連感謝眾位AV女優。

YouTuber「杰克．宋（Jakku Song）」稱自己是普通的中國人，但因愛上日本AV文化，開始發奮自學日文，不僅飽覽群片，更自稱是「亞洲最後紳士」、「黃色笑話王子」等，影片內容也偏鹹溼風格，年初時更到日本旅行，與粉絲線下見面，更體驗不少「風俗活動」。

最近他更新近況，表示自己已看了4545支A片，自覺日文能力進步很大，便試著報名「日本語能力試驗」，沒想到順利取得「N2」資格證書。他在片中開心展示N2資格證書，一一點名蒼井空、葵司、桃乃木香奈等知名AV女優，高喊「真的超級感謝」，隨後閉眼笑說「我累了」便倒在衛生紙團中，一臉精力用光的樣子。

根據「日本語能力試驗」官網說明，將能力等級從難到易分為N1～N5共5階段，一般來說，N3程度能大致理解日常生活所使用的日語，杰克．宋所考的N2等級，則指能理解較廣泛情境下、通常速度的日語並能與之連貫對話。

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