【一劍浣春秋】雖然超豪華⋯但女優一起拍A片有這麼風險！

喜歡看A片的你一定發現了，最近共演好多啊！

為什麼？因為好賣啊，現在粉絲的口味有夠刁，所以把作品賣出去於是片商無所不用其極，因此出現了兩種現象，一種是好賣的女優拼命出片，比方說2024最優秀新人長濱蜜璃在12月的時候就要拍三支作品，一支是每個月的固定發片一支VR片還有一支是目前還不能公開的秘密；另一個現象則是共演的企劃有夠多，慶祝成立20週年的片商S1是精銳盡出一次動用了24位女優大共演，就連1.5線片商Premium也一口氣撮合了伊藤舞雪、山岸綺花、小坂七香以及星宮一花共演，現在可以說要是個咖才有共演的機會：

伊藤舞雪和山岸綺花不是第一次合作，默契十足。圖擷取自kawaiikawaii.jp

也因為共演企劃很多，所以女優與女優接觸的機會也變多了：過去被片商簽下來的專屬女優就一個月就一支作品，就算是同一家事務所的女優從出道到退休也很不見得能碰面；但現在不一樣了，共演的片子多，年底還有忘年會這種事務所女優傾巢而出和片商工作人員同樂的活動，大家見面的機會多了，也有了像是香水純主動向石川澪要Line後來成為摯友的好事，當然，也免不了出現女優和女優之間的摩擦⋯

香水純和石川澪的友情讓人羨慕。圖擷取自x

為什麼會有摩擦？女優不是都只和男優摩擦嗎？這就要從女優共演的結構講起了，一般抓兩個女優合作要注意什麼？除了是兩人的外型搭不搭、演出有沒有辦法互補或是互相競爭之外，其實最重要的是兩人的「等級」要差不多ー意思就是兩人最好資歷差不多、在業界的地位差不多或是社群人氣差不多，否則合作起來大家都不愉快，可能有些人會覺得Premium推小坂七香和星宮一花合作就是負面的教材，但那一定是星宮一花親戚不計較然後小坂七香也禮數做足才有這次的合作，甚至在拍片現場片商也會因為兩人資歷有差禮數有別：

小坂七香和星宮一花的共演就是資歷有差。圖擷取自premium-beauty

但S1那支24人超級大共演就不一樣了！

那是因為S1要慶祝成立20週年所以才號召所有女優共襄盛舉，那就沒辦法考慮女優的等級高下以及資歷深淺，所以S1很聰明，他們把女優分成七組，儘量減少女優群聚在一起的時間，這樣子就不會有人發神經爭東又爭西ー但問題是這次的共演人實在太多了，再加上作品到了最後是女優的總動員的演出，所以在那個時候無可避免地就大家見了面：

合作共演往往是摩擦的開始。圖擷取自honnaka.jp

這時候就很像成人展，一定有些女優比較受寵愛然後片商以及成人展的主辦單位也會想辦法不讓其他人察覺，但問題是可能嗎？所以這次的共演有蠻多八卦傳出，包括哪個女優有自己的休息室、哪些女優在演出的時候享有特別待遇⋯雖然公開的媒體和社群沒有任何報導或發文，但女優和事務所私底下可是謠言滿天飛，再加上這次共演有人放話說以後不幹了有些則是掛病號中途退出或是直接缺席沒拍封面，所以⋯

片商S1的超級大共演超豪華，私下傳言也多。圖擷取自x

所以雖然大家都不講，不過敏感的粉絲一定能感覺出有些不對勁，再加上有些女優本身就好鬥會在經紀公司內部爭排名爭得你死我活，所以你千萬不要以為女優大家都是好朋友，王不見王的事一直都有只是從來沒有見諸於文字，這也就是為什麼大部分事務所和片商舉辦的活動多半還是單一女優為主，她們這些人啊，不要見到面比較好！