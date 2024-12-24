18歲起當「專職小三」！她自揭劈腿3乾爹 16年海撈4千萬嘆沒成就感

「我的工作是專職小三！」一位女網友自曝18歲起專門做有錢老闆的小三，同時周旋於3個男人之間，直到現在34歲已存了4千萬，但最近卻覺得空虛、人生沒目標，感嘆想做些有成就感的事，卻不知從哪做起。文章曝光，網友驚呼「小三也變成一種職業了」。

一位女網友在「Dcard感情板」以「我的工作是專職小三」為題發文寫道，自己從18歲起就專門做有錢老闆的小三，目前同時和3個男人交往中，他們彼此並不知道對方的存在，在一起最久的已10年了，另兩人分別是7年及4年，真的就像家人一樣。

原PO表示，這些男人都各自有家庭，只圖在一起的快樂，不會要求婚姻，雖然也曾被幾位正宮發現她的存在，但老闆們會自己處理好，並沒有波及到她。而且每個老闆都說對她是認真的，想照顧她一輩子，但因給不了名分而衍生的愧疚感，相對在物質上的供給更大方，只要她開口都不會拒絕。現在的她已34歲，16年來的「專職小三」工作，再加上自己的業務正職，已存了4千萬，生活無虞。

原PO還自稱容貌相當漂亮、常常會被搭訕，對於當小三無法獲得婚姻承諾並不覺得委屈，因為這些男人外表也不是「土肥圓」的那種，會吸引到她而願意發展出親密關係，都是她自己選上的。但她也一直勸說這些老闆們要好好照顧家裡、照顧老婆小孩，畢竟她想要的從來就不是名分這東西。

因為不缺錢，原PO表示平常會去做醫美，每天美美的出門做頭髮做美容，是她最大的興趣，但近日卻忽然間覺得心裡很空虛，感覺人生沒有什麼目標。她並不是想結婚，因為在「看過這麼多男人的…另一面」後，對婚姻一點信心都沒有，但真的很想做些讓自己有成就感的事，卻不知該從哪裡做起，心裡感到迷茫。

文章曝光後引熱議，網友紛紛留言「從小三當到老三了，厲害」、「我覺得你這個質量含金應該開班授課」、「我有個親戚以前也是這樣，一路玩到65到了前幾年才退休」、「你最大的興趣不是愛美嗎？成就感來源的話，也許可以考慮開美容保養的教學班之類的」、「4000萬夠去退休了，投資ETF領股息，然後可以離開那些男人」。

也有其他網友表示，「現在小三也變成一種職業了呢」、「果然…沒有良心的人比較賺錢」、「說白了單純就不想努力而已，物化女性的永遠是女性自己」、「毀三觀的一篇創作文」。