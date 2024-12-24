快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

餐廳老闆太帥！男怒留負評「女友一直瞄」 網搜照片驚：還單身嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台南一家日式料理店在Google評論中收到一則2星負評，原因竟是「老闆太帥」。示意圖／Ingimage
台南一家日式料理店在Google評論中收到一則2星負評，原因竟是「老闆太帥」。示意圖／Ingimage

台南東區一家日式料理店，近日在Google評論中收到一則2星負評，仔細看原因，竟是「老闆太帥」，讓顧客的女朋友在用餐時忍不住一直偷瞄。貼文曝光後，許多網友也湧入餐廳的社群平台，想一探究竟老闆的顏值，看完之後也不禁直呼：「真的滿帥的」、「所以老闆到底單身嗎？」

餐廳老闆日前將該負評擷圖分享到threads上，可以看到顧客表示「女友在網路上看到這間，一直吵著說要吃，今天帶她來之後，吃飯時一直偷看老闆，她回家還一直跟我說老闆滿帥的，下次不會再來了！」。

老闆看到評論後，無奈又好笑，並表示這是他一早醒來就收到的消息。這篇貼文立刻引發網友熱議，網友紛紛表示「他下次不會再來了，但他女朋友會」、「店家在哪裡？想勾引帥老闆」、「老闆以後改行，賣顏值，不賣生魚片了」。

也有網友湧入餐廳的社交媒體頁面，想一探究竟老闆究竟有多帥。有些人看後驚呼「老闆真的滿帥的」，甚至有人表示「下次一定要親自來看看，順便品嘗生魚片」。這篇貼文短短一天內便吸引了超過7萬人按讚，討論熱度持續飆升。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

負評 顏值 餐廳

延伸閱讀

買手搖飲忘帶環保杯！他拿1餐具給店員裝 網見份量驚：賺到了

樂成宮拜月老…新男友「條件全符合」！她見一事嘆：被神明鑽漏洞

台大生考律師「落榜3年」看身心科 李怡貞嘆正常：想賺大錢別來這行

台鐵自由座別選一位子！他曝可憐阿伯被狂問：全程解釋十幾次

相關新聞

餐廳老闆太帥！男怒留負評「女友一直瞄」 網搜照片驚：還單身嗎

台南東區一家日式料理店，近日在Google評論中收到一則2星負評，仔細看原因，竟是「老闆太帥」，讓顧客的女朋友在用餐時忍不住一直偷瞄。貼文曝光後，許多網友也湧入餐廳的社群平台，想一探究竟老闆的顏值，看完之後也不禁直呼：「真的滿帥的」、「所以老闆到底單身嗎？」

【一劍浣春秋】現在的女優色氣不足？於是片商這麼做了！

不久前，知名AV男優「清水健(しみけん)」宣布引退。

她崩潰鄰居晚上「愛愛叫太大聲」 過來人建議：錄音燒成CD

不幸遇上壞鄰居，不僅會影響居住品質，還得耗費心思和力氣去處理。近日一名女網友發文抱怨，租屋處隔音很差，隔壁鄰居又很常帶異性回家過夜，每次半夜都能清楚聽見對方在「恩愛」的聲音...

【一劍浣春秋】知道女優有暗黑行程…你會不開心嗎？

後疫情時代(2022～)，與之前最大的差別在哪裡？應該就是手機裡多了很多女優來台暗黑行程的消息吧？

會下棋女生氣質滿分？ 網揭「黑嘉嘉接班人」反差嘆：教練我想下棋

說到台灣女棋士，最知名的莫過於黑嘉嘉，不僅擁有亮麗外型，同時也擁有精湛棋藝。不過一名網友在Dcard貼出一連串「黑嘉嘉接班人」...

被女友稱讚「剛剛好」！他曝前任尺寸超自卑…網友傻眼勸：該開心

性生活維繫一段感情中，不可或缺的關鍵。一名男網友分享，女友的前任下體，尺寸比他大很多，雖然他自認尺寸正常，女友也稱讚他「剛剛好」，但他卻感到很自卑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。