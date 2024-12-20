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【一劍浣春秋】現在的女優色氣不足？於是片商這麼做了！

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
伊藤舞雪和山岸綺花的合作非常受到關注。kawaiikawaii.jp
伊藤舞雪和山岸綺花的合作非常受到關注。kawaiikawaii.jp

不久前，知名AV男優「清水健(しみけん)」宣布引退。

為什麼不幹了？那明明是很不錯的工作對吧？清水健在受訪時說有兩個原因：首先，AV新法實施後，規定在合約中必須詳細說明拍片時什麼時候做什麼事，讓他沒辦法像過去看情況「即興演出」、而他認為那正是拍AV的醍醐味；再來，雖然現在的女優和過去相比漂亮許多，但他覺得很多人只是想變得有名而來拍AV的，在演出時沒有「情色」的味道，讓清水健覺得片子愈拍愈無聊⋯

此話一出，不禁讓人想起之前清水健「即興演出」讓吉澤明步很不開心的事，原來當時的劇本沒有寫，但清水健卻自做主張地攻擊步姐的後門讓她露出苦悶的表情，那時不像現在女優只要覺得不對勁就可以喊停，所以監督喊卡後和清水健說自己拍到了相當有趣的畫面，只是事後吉澤明步下了封殺令，從此再也不和清水健合作〜

吉澤明步因為清水健的即興演出將他封殺。圖擷取自X
吉澤明步因為清水健的即興演出將他封殺。圖擷取自X

所以你也可以說AV新法的實施讓清水健沒了搞怪的空間，不過他的說法倒是在網路上討論不少，除了過往失控的行為被檢視外，也有不少人認同他對現代女優的觀察，漂亮有餘但情色不足，好看卻不可口，讓人「性」趣大減：

引退的清水健說，現在的女優漂亮有餘色氣不足。圖擷取自hospital-marketing.jp
引退的清水健說，現在的女優漂亮有餘色氣不足。圖擷取自hospital-marketing.jp

這點片商應該也有注意到，所以現在業界可說是動作頻頻，首先就是加速新陳代謝，銷售不行的女優很快就會被換掉，哪怕是在最頂尖片商擔任專屬女優的高手只要不賣那大概就是6片走人，所以很多當初被吹得很強的新鮮肉體很快就落到敗部；另一個很明顯的現象就是合體頻頻，如果你覺得女優不行那就用組合技的方式來吸睛兼吸金，像山岸綺花和伊藤舞雪就不只一次共演拍片，每一次都收到不錯的效果，而業界最頂尖的片商S1更是直接動員24位專屬女優慶祝成立20週年，雖然一個鏡頭要塞那麼多男女優(最後是24對24的超壯觀共演)讓人眼花撩亂，不過買一支作品可以看到那麼多女優還是CP值頗高，片子自然賣得不錯〜

伊藤舞雪和山岸綺花的合作非常受到關注。圖擷取自kawaiikawaii.jp
伊藤舞雪和山岸綺花的合作非常受到關注。圖擷取自kawaiikawaii.jp

還有嗎？還有就是既然大家都覺得過去比較好，於是片商就把一些塵封已久的知名作品解凍，比方說導演老虎小堺(タイガー小堺)在今年復活了片商Moodyz的名作「亂交巴士感謝祭」，儘管該片商最頂尖的女優如新有菜、七澤米亞以及水卜櫻都沒有參加，不過超過20位女優一起坐著巴士去溫泉飯店大搞特搞的畫面還是引發大家思古之幽情；然後在2025年，同樣是片商Moodyz，已經近十年沒有新片、在波多野結衣之後就停了的「Dream Woman」藉著偶像美少女「八木奈奈」出道五週年之便再度登場，汁男優大軍蜂擁而至，每個人都想給八木奈奈一點「顏射」瞧瞧，看到八木奈奈眼睛都睜不開的模樣真的頗有回到過去的感覺⋯

亂交巴士感謝祭復活是業界焦點。圖擷取自moodyz.com
亂交巴士感謝祭復活是業界焦點。圖擷取自moodyz.com

然後片商說了，八木是第99位演出這支Dream Woman的女優，敬請期待第100位出場的高手高手高高手，意思是說這支塵封已久的作品會繼續拍下去；最後就是剛就任片商無垢專屬女優的「倉本蓳」為藝術犧牲在鏡頭前剃掉自己註冊商標的剛毛帶來好久不見的「白板(バイバン)解禁」，將下半身從毛茸茸變成了光溜溜，近年來隨著女優在出道前大多會修剪下半身以及又濃又黑又粗又黑的「剛毛」被視為賣點後現在這一行已經沒什麼片商要剃女優的毛了，現在竟然又有女優答應在鏡頭前被男優用剃刀「行刑」也真的是讓人有置身時光隧道的錯覺：

八木奈奈出道五週年也讓名作復活。圖擷取自X
八木奈奈出道五週年也讓名作復活。圖擷取自X

所以簡單說吧，現在的AV界在加速女優新陳代謝、讓大家看到更多新鮮肉體的同時在製片上是往復古的方向走，這進一步證明了在日本欣賞AV的族群真的年齡偏大，所以必須投其所好，用年輕的肉體配古早的系列，炒出大家想看的作品〜

倉本蓳的剃毛解禁真是讓人嚇一跳。圖擷取自video.dmm.co
倉本蓳的剃毛解禁真是讓人嚇一跳。圖擷取自video.dmm.co

是不是有效，就讓我們看下去吧。

一劍浣春秋

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