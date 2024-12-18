她崩潰鄰居晚上「愛愛叫太大聲」 過來人建議：錄音燒成CD

不幸遇上壞鄰居，不僅會影響居住品質，還得耗費心思和力氣去處理。近日一名女網友發文抱怨，租屋處隔音很差，隔壁鄰居又很常帶異性回家過夜，每次半夜都能清楚聽見對方在「恩愛」的聲音，讓她崩潰「有夠煩的又噁」，但又不知道該如何不尷尬地跟對方反應這件事。

該名網友在Dcard上發文，表示自己在外租屋，隔壁鄰居也是女生，對方很常會帶男生回家過夜，不過套房的隔音很差，每到凌晨1、2點或4、5點，都能清楚聽見對方在「恩愛」的聲音。

對此原Po相當不滿，每晚都被迫要聽叫床聲，「真的有夠煩的又噁」，有時還得聽她們大肆聊天的聲音。原Po坦言，自己是不愛跟人吵架的類型，擔心跟對方提到這件事後會很尷尬，只好求助網友們「該怎麼樣不尷尬地跟她講這件事呢？」。

文章曝光後，網友們紛紛建議，「貼紙條就好了，可不可以麻煩晚上聲音小聲點」、「在她們愛愛的時候，最好是最激烈的時候，放大悲咒、放大聲一點」、「同一個男生嗎？不是的話，之前有看過是直接報警說鄰居疑似從事色情行業」、「就說聊天請安靜點就好吧，不用提到性生活」。

也有人分享類似經驗，「之前租屋隔壁情侶是打架，我真的快嚇死，我的床在牆壁旁邊，還聽到人被抓去撞牆的聲音，後來頻率越來越高，跟房東反應後來他們被趕走了」、「提供我朋友過去的經驗給妳參考：1.委婉在她門上留言，請她注意、2.跟房東講，請房東處理、3.錄音，燒成CD，直接貼在她門上（署名某鄰居）」。